ТОП-8 причин зимнего выпадения волос и ноу-хау от трихолога, чтобы остановить процесс
Зима – сложный период для волос – они выпадают, секутся, быстро жирнеют под шапкой, теряют объем и блеск, пишет zen.yandex.ru.
Зима – сложный период для волос – они выпадают, секутся, быстро жирнеют под шапкой, теряют объем и блеск, пишет zen.yandex.ru.
О главных причинах зимнего выпадения волос и том, что с этим делать рассказала российский врач-трихолог Линда Айвазян.
Зимние проблемы с волосами
Их причины вполне объяснимы
По статистике именно в осенне-зимний период волосы выпадают на 30% больше, чем в другое время года. В этот период особенно нужна помощь трихолога или самостоятельное внимание к здоровью волос.
Домашние рекомендации от трихолога
Вот, что можно сделать самостоятельно, чтобы улучшить состояние волос
Не мыть голову слишком горячей водой – лучше комфортная, едва теплая вода.
Не расчесывать сразу волосы после мытья – мокрые волосы легко травмируются. Лучше вначале подсушить.
Питаться сбалансировано – особенно нужны продукты с витаминами В, С, белком. Это орехи, цитрусовые, мясные и рыбные блюда, молочные продукты. Не стоит увлекаться строгими диетами.
Носить шапку при температуре ниже ноля. А чтобы волосы блестели, лучше найти шапку с шелковой подкладкой. По этой же причине полезны шелковые наволочки.
Отказаться от слишком тугих причесок, а металлические заколки и расчески постараться заменить на деревянные и пластиковые.
Сократить применение укладочных средств и делать перерыв от них хотя бы пару дней в неделю.
Делать несколько раз в день самомассаж головы для активизации кровообращения.
А если ничего не помогает
Бывает и так, что правильное питание, щадящий уход и применений специальной косметики для волос не дают результата, а количество волос стремительно уменьшается. Тогда визит к трихологу обязателен. А возможно и не только к нему. Как минимум для поиска причины нужны несколько базовых анализов: общий и биохимический анализ крови, на уровень железа, гормоны щитовидной железы.
Среди причин выпадения волос могут быть