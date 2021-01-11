ТОП-8 причин зимнего выпадения волос и ноу-хау от трихолога, чтобы остановить процесс

О главных причинах зимнего выпадения волос и том, что с этим делать рассказала российский врач-трихолог Линда Айвазян.

Зимние проблемы с волосами

Их причины вполне объяснимы

Холод и перепады температур – достаточно 5 минут без шапки при температуре ниже 0°C, чтобы произошел спазм кровеносных сосудов головы, и ухудшилось питание волосяных луковиц. Сокращение питания приводит к замедлению роста и ослаблению корней волос. Результат – волосы растут хуже и выпадают больше. Тугие прически (так бывает удобней под шапкой) – ухудшают кровообращение кожи головы со всеми последствиями. Снег, холодный ветер даже на концы волос приводят к тому, что волосы становятся тусклыми и ломаются. Недостаток солнечного света – под влиянием УФ-лучей вырабатывается витамин D3. Он необходим для метаболизма кальция, фосфора – микроэлементов, важных для волос. ОРВИ и ослабление иммунитета – чем чаще мы болеем, тем выше риск появления иммунных нарушений, что часто отражается на волосах и их густоте. Кстати бесконтрольное самолечение иммуномодуляторами приводит к такому же эффекту. Дефицит витаминов и питательных веществ – зимой и весной в нашем рационе неизбежно становится меньше свежих овощей и фруктов. Это приводит к общему дефициту витаминов в организме, что отражается на коже и волосах. Отопление и сухость воздуха – частые причины увеличения ломкости волос. Гормоны – эстроген – гормон, который продлевает фазу активной жизни фолликула. Выработка эстрогена сокращается с уменьшением продолжительности светового дня. Увеличивается количество волосяных луковиц, которые перешли в фазу сна. Отсюда – уменьшение количества волос.

По статистике именно в осенне-зимний период волосы выпадают на 30% больше, чем в другое время года. В этот период особенно нужна помощь трихолога или самостоятельное внимание к здоровью волос.

Домашние рекомендации от трихолога

Вот, что можно сделать самостоятельно, чтобы улучшить состояние волос

Не мыть голову слишком горячей водой – лучше комфортная, едва теплая вода.

Не расчесывать сразу волосы после мытья – мокрые волосы легко травмируются. Лучше вначале подсушить.

Питаться сбалансировано – особенно нужны продукты с витаминами В, С, белком. Это орехи, цитрусовые, мясные и рыбные блюда, молочные продукты. Не стоит увлекаться строгими диетами.

Носить шапку при температуре ниже ноля. А чтобы волосы блестели, лучше найти шапку с шелковой подкладкой. По этой же причине полезны шелковые наволочки.

Отказаться от слишком тугих причесок, а металлические заколки и расчески постараться заменить на деревянные и пластиковые.

Сократить применение укладочных средств и делать перерыв от них хотя бы пару дней в неделю.

Делать несколько раз в день самомассаж головы для активизации кровообращения.

​А если ничего не помогает

Бывает и так, что правильное питание, щадящий уход и применений специальной косметики для волос не дают результата, а количество волос стремительно уменьшается. Тогда визит к трихологу обязателен. А возможно и не только к нему. Как минимум для поиска причины нужны несколько базовых анализов: общий и биохимический анализ крови, на уровень железа, гормоны щитовидной железы.

Среди причин выпадения волос могут быть