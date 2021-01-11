Вкуснее не придумаешь: свиная рулька, тушенная в пиве

Количество порций - 2

Время подготовки - 20 мин

Время приготовления - 2 ч

Общее время приготовления - 2ч 20 мин

Ингредиенты

Мясо свинина (рульки передние) - 2 штуки

Сало - 50 г

Лук репчатый крупный - 1 штука

Пиво - 1 л

Тимьян - 3 стебля

Перец черный и душистый - 6 штук

Перец черный свежемолотый - 2 чайные ложки

Лавровый лист - 4 штуки

Соль - по вкусу

Для гарнира:

капуста квашеная - 400 г

Лук репчатый крупный - 1 штука

Масло растительное - 2 столовые ложки

Тмин семена - 2 чайные ложки

Паприка молотая - 1 чайная ложка

Для глазури:

мед - 2 столовые ложки

Горчица - 1 столовая ложка

Соус соевый - 1 столовая ложка

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Свиные рульки промойте, обсушите бумажным полотенцем. В глубокую огнеупорной форму с крышкой (например, утятницу или казан) выложите нарезанное сало, растопите, затем добавьте крупно нарезанную луковицу, обжарьте 5 минут.

Выложите в казан рульки, обжарьте во всех сторон до подрумянивания, затем плотно уложите их на дно, влейте пиво и долейте горячей водой, чтобы жидкость покрыла мясо. Добавьте тимьян, перец горошком, душистый перец, лавровый лист и соль. Накройте форму крышкой и поставьте готовиться в духовку на 2 часа. Время от времени переворачивайте рульки, чтобы они равномерно тушились. Проверьте готовность ножом: мясо и кожа рульки должно стать мягкими. В конце приготовления снимите крышку, чтобы рульки слегка подрумянились.

Приготовьте глазурь: в небольшом сотейнике разогрейте мед с соевым соусом и горчицей, немного уварите на медленном огне до консистенции сиропа.

Приготовьте гарнир. Разогрейте в сковороде растительное масло, выложите нарезанный лук, обжарьте 5–7 минут, затем добавьте капусту и тушите на небольшом огне 15–20 минут, помешивая. Добавив тмин, паприку и несколько ложек жидкости из формы, в которой готовятся рульки. Готовьте еще 5–7 минут.