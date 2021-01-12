Десять правил для первого свидания с будущим мужем 

Правило 1. Лучшие вещи — проверенные

Стоит помнить, что первое свидание — не место для экспериментов: вы должны быть уверены, что выглядите идеально. Нет хуже мнущихся вещей или одежды, которую приходится то и дело поправлять, а также узкой или новой, а значит, непредсказуемой обуви. Идеальный вариант — примерить образ заранее и немного в нем пожить. Так вы сразу заметите слабые стороны, если они будут. Правило

2. Нужный цвет

Преображение серой мышки в победительницу с помощью невероятного красного платья — голливудское клише. В реальной жизни лучше выбрать одежду пастельных оттенков с небольшим выразительным акцентом (вот он как раз может быть красным). Или же используйте «правило одного»: выберите несколько оттенков одного, наиболее идущего вам цвета, например, черничного и светло-голубого, и добавьте ярко-синюю деталь. Мягкие переходы работают на гармоничный, устойчивый образ, который у мужчин ассоциируется с браком. А сочетания контрастных цветов, наоборот, создают ненужный на свидании драматизм.

3. Добавьте логику

Поделюсь секретным лайфхаком стилистов — цветовой вертикалью, при которой вещи одного цвета и его оттенков повторяются в несколько вещах и аксессуарах сверху вниз. Этот прием не только делает образ более стильным и завершенным, но и визуально вас вытягивает и стройнит. Например, к белому жакету вы надеваете серьги с жемчугом и дополняете образ белой же обувью. Вообще, рифмы и логика в образе всегда очень впечатляют мужчину, поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы, к примеру, клетка в рисунке платья логично перекликалась с прямоугольной формой сумки или оправой очков.

4. Правильная романтика

За этим словом в последнее десятилетие закрепилась устойчивая череда ассоциаций из розового цвета, бантов и пышных юбок. На деле же, правильное настроение могут передавать не только милые оборки, но и более деликатные инструменты стиля: линии и фактуры. Выбирайте тактильно приятные, как бы мягко стекающие по фигуре ткани. Силуэт стоит выбрать приталенный — мужчины всегда читают его как романтический и истинно верный для женщин. Очень важно, чтобы одежда имела выраженную форму, мешковатые и «вялые» вещи для свидания совсем не подходят.

5. Горсть изюма

Скорее всего, у вас уже есть красивая вещь-талисман: старинная брошь прабабушки или необычный шарф, найденный в лавочке в переулках старого города в путешествии. Если же нет, то стоит ее придумать, ведь это отличный повод для создания изюминки в образе и интересного рассказа о вещи на встрече. Возможно, в будущем, рассказывая детям о том, как прошло ваше первое свидание, он вспомнит тот самый шарф или кулон.

6. Правило двух «У»: уместность и умеренность