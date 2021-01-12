Женщины раскрыли худшие комплименты от мужчин в своей жизни

Так, одна из пользовательниц сети привела слова своего бывшего молодого человека: «У тебя фигура порнозвезды, но лицо — недостаточно красивое». Похожие комментарии в свой адрес получили и другие юзерши: «Твои ноги потрясающие, но что случилось с остальными частями твоего тела?», «Сегодня у тебя классная укладка. Почему ты каждый день не ходишь с такой прической?», «У тебя такое красивое лицо. Ты была бы просто красоткой, если бы похудела», пишет Lenta.ru.

Еще одна женщина рассказала о неприятной «похвале», которую она получила от своего руководителя. «Ты не очень интересная, но хорошо справляешься с работой, за это я тебя благодарю», — заявил босс. В то же время девушке, которая не была беременной, сказали, что у нее «сияющее лицо будущей мамы».