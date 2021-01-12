От каких людей в 2021 году тебе стоит держаться подальше
Астролог wmj.ru рассказывает, от каких людей в 2021 году тебе и барышням других знаков Зодиака стоит держаться подальше, чтобы избежать неприятностей и не позволить себя использовать.
Астролог wmj.ru рассказывает, от каких людей в 2021 году тебе и барышням других знаков Зодиака стоит держаться подальше, чтобы избежать неприятностей и не позволить себя использовать.
Овен
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто регулярно пытается «проехаться» за твой счет: берет взаймы и не отдает или возвращает только после многочисленных напоминаний, оказывает на тебя психологическое давление, чтобы получить от общения с тобой какую-либо выгоду, вечно пытается тебе продать что-то «о-о-очень тебе нужное» и т. п. Такие «халявщики», если от них не дистанцироваться, вытянут из тебя сумму, которая могла бы тебе пригодиться на что-то действительно важное, а ответной помощи ты от них не дождешься.
Телец
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от ленивых и слишком много говорящих о личностной свободе, о каком-то идеализированном мире, о «взять и поделить» — в общем, ото всех тех, кто, вместо того, чтобы работать и своим трудом повышать свое благосостояние, считает чужие деньги и верит «в благо для всех сразу». Не отвлекайся на взаимодействие с подобными индивидами, тем более что оно в какой-то момент может стать небезопасным, если размышления этих людей примут агрессивный характер.
Близнецы
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто ведет асоциальный образ жизни, полон дурных привычек и жаждет приобщить к своим пристрастиям как можно больше народу. Чем с более правильными, дисциплинированными, психологически здоровыми людьми ты будешь общаться, тем меньше неприятностей к себе притянешь. Остерегайся и тех, кто чрезвычайно легко верит в сплетни и тут же несет их в народные массы — даже маленький твой проступок с их подачи будет выглядеть огромным грехом.
Рак
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто когда-то тебя уже подвел: не выполнил какие-то ваши с ним договоренности, весьма некстати сменил свои принципы или донес до тебя заведомо ложную информацию, чем поставил тебя в неловкое положение. Не давай этим индивидам ни малейшего шанса еще раз выставить тебя в негативном свете и чем-либо навредить тебе. Особенно опасны те, кто «накосячил» не случайно, а точно зная, что своими действиями ставит под угрозу какие-то твои начинания.
Лев
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кому ты активно не нравишься, кто из зависти, корысти или ложной принципиальности постоянно себя тебе противопоставляет и тебе досаждает. Если вообще избежать общения с подобными индивидами нет никакой возможности, не поленись и не погнушайся нарыть на них что-то такое, чем их можно приструнить, что заставит их оставить тебя в покое. Но без очень сильной надобности полученные сведения не обнародуй, не уподобляйся своим оппонентам.
Дева
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто будет очень бойко набиваться тебе в друзья и пытаться навязать тебе какие-то свои убеждения — такие люди запросто вовлекут тебя в какую-то не очень правильную социальную активность, что, в свою очередь, плохо отразится на твоих перспективах. А еще тебе могут навредить: ленивые, непунктуальные, подверженные спонтанности, не знающие, чего хотят от жизни, но заранее всем недовольные; ну и те, кто часто на первое место ставит не работу, а удовольствия.
Весы
Тебе в 2021 году с окружающими тебя людьми в основном повезет, рядом с тобой чаще всего будут оказываться те, кто в данный конкретный момент тебе для чего-то нужен, кто может быть тебе чем-то полезен. Так что особо опасаться некого, ну разве что только той породы индивидов, представители которой всегда почему-то ловко выделяют тебя даже в Сети и устремляются к тебе, пытаясь воспользоваться твоей доверчивостью ради наживы. Бдительность и недоверие к чужим — вот то, что убережет тебя от потери энных денежных сумм.
Скорпион
Тебе в 2021 году стоит опасаться себя саму, то есть своего стремления избавиться от фамильного имущества, порвать с кем-то из родственников, отказаться от каких-то благ, чтобы наглядно продемонстрировать окружающим твои новые принципы. Любые поступки, продиктованные импульсивным «Мне это не нужно!!!» весьма неоднозначно скажутся на твоем существовании, более того, в каких-то случаях обратной дороги вообще не будет, так что, прежде чем начать разбрасываться чем бы то ни было (и кем бы то ни было), хорошенько подумай о будущем.
Стрелец
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто будет сулить весьма крупную сумму за неправомерные или асоциальные действия — велика вероятность, что тебя попытаются подвигнуть на что-то такое, что плохо скажется на твоей профессиональной и частной репутации, а может, спровоцирует и какие-то другие неприятности. Так что если и выходить за рамки обыденности, то только ради какой-то высокой цели, а не в угоду тем, кто захочет за деньги использовать тебя в качестве неумного орудия.
Козерог
Тебе в 2021 году мало что и кто сможет навредить, кроме, пожалуй, тех индивидов, с которыми никак нельзя ни о чем заранее договариваться, так как они совершенно непредсказуемы, ибо сами не знают, что им взбредет в голову в следующие пять минут. Так что, если у тебя нет над подобными людьми официальной власти, благодаря которой ты можешь их приструнить и призвать к порядку, никаких дел с ними лучше не иметь и общих планов не строить — подведут в самый неподходящий момент.
Водолей
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто слишком многого требует, кто сам живет только трудом и от окружающих ждет непрестанной работы без перерывов и отвлечения на другие аспекты существования. Дело в том, что, если ты хоть однажды не оправдаешь ожиданий подобных индивидов, тебя накажут рублем и изрядно потреплют тебе нервы; а потому лучше либо избегать оголтелых трудоголиков, либо четко, официально и на бумаге оговаривать, когда, сколько и за какую денежку ты работаешь.
Рыбы
Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто почему-то считает, что ты обязана направо и налево делиться теми ресурсами, которые у тебя имеются, что излишки всенепременно нужно отдать тем, кто нуждается, но сам для себя ничего не делает, потому что не хочет перенапрягаться. Гони в шею подобных агитаторов, не позволяй им на тебя влиять и засорять тебе голову ложными сентенциями. И помни: любая благотворительность принесет реальную пользу, только если ее необходимость не вызовет у тебя вот вообще никаких сомнений.