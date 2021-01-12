От каких людей в 2021 году тебе стоит держаться подальше

Весы

Тебе в 2021 году с окружающими тебя людьми в основном повезет, рядом с тобой чаще всего будут оказываться те, кто в данный конкретный момент тебе для чего-то нужен, кто может быть тебе чем-то полезен. Так что особо опасаться некого, ну разве что только той породы индивидов, представители которой всегда почему-то ловко выделяют тебя даже в Сети и устремляются к тебе, пытаясь воспользоваться твоей доверчивостью ради наживы. Бдительность и недоверие к чужим — вот то, что убережет тебя от потери энных денежных сумм.

Скорпион

Тебе в 2021 году стоит опасаться себя саму, то есть своего стремления избавиться от фамильного имущества, порвать с кем-то из родственников, отказаться от каких-то благ, чтобы наглядно продемонстрировать окружающим твои новые принципы. Любые поступки, продиктованные импульсивным «Мне это не нужно!!!» весьма неоднозначно скажутся на твоем существовании, более того, в каких-то случаях обратной дороги вообще не будет, так что, прежде чем начать разбрасываться чем бы то ни было (и кем бы то ни было), хорошенько подумай о будущем.

Стрелец

Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто будет сулить весьма крупную сумму за неправомерные или асоциальные действия — велика вероятность, что тебя попытаются подвигнуть на что-то такое, что плохо скажется на твоей профессиональной и частной репутации, а может, спровоцирует и какие-то другие неприятности. Так что если и выходить за рамки обыденности, то только ради какой-то высокой цели, а не в угоду тем, кто захочет за деньги использовать тебя в качестве неумного орудия.

Козерог

Тебе в 2021 году мало что и кто сможет навредить, кроме, пожалуй, тех индивидов, с которыми никак нельзя ни о чем заранее договариваться, так как они совершенно непредсказуемы, ибо сами не знают, что им взбредет в голову в следующие пять минут. Так что, если у тебя нет над подобными людьми официальной власти, благодаря которой ты можешь их приструнить и призвать к порядку, никаких дел с ними лучше не иметь и общих планов не строить — подведут в самый неподходящий момент.

Водолей

Тебе в 2021 году стоит держаться подальше от тех, кто слишком многого требует, кто сам живет только трудом и от окружающих ждет непрестанной работы без перерывов и отвлечения на другие аспекты существования. Дело в том, что, если ты хоть однажды не оправдаешь ожиданий подобных индивидов, тебя накажут рублем и изрядно потреплют тебе нервы; а потому лучше либо избегать оголтелых трудоголиков, либо четко, официально и на бумаге оговаривать, когда, сколько и за какую денежку ты работаешь.

Рыбы