Чтобы юбка не липла: пять реально работающих лайфхаков

Для начала хотелось бы подчеркнуть важность приобретения качественных вещей. Чем меньше в составе синтетического волокна, тем ниже вероятность того, что ваша юбка будет создавать неудобства, прилипая к колготкам. Не стоит составлять впечатление о том, насколько проблемной окажется вещь, опираясь лишь на тактильные ощущения или после одной примерки. Не нужно быть выдающимся физиком, чтобы понимать: для возникновения статического электричества необходим процесс довольно длительного трения поверхностей.

Наверняка вы замечали, что липнуть к колготкам юбка начинает не сразу, а именно тогда, когда вы добираетесь до офиса. Именно поэтому, желая купить вещь, успешная эксплуатация которой в дальнейшем не потребует никаких ухищрений, изучите ярлычок. Разумеется, максимально насторожиться следует, если на нем вы увидите надпись «100% полиэстер». С недоверием стоит отнестись к юбке и в том случае, если доля синтетики в ее составе превышает 40%.

Позаботиться о подкладке