Чтобы юбка не липла: пять реально работающих лайфхаков
Как избежать неловкой ситуации, которая не только раздражает, но и портит впечатление от образа, советует wday.ru.
Как избежать неловкой ситуации, которая не только раздражает, но и портит впечатление от образа, советует wday.ru.
Если холода не стали для вас поводом отказаться от женственной одежды, это просто замечательно. Платья и юбки с успехом можно вписать в зимний гардероб, особенно зная тренды и их актуальные сочетания. Но как быть, если гармоничному восприятию вашего образа мешают не стилистические, а технические проблемы? Речь, как вы, наверное, уже догадались, пойдет о непреодолимом желании юбки (особенно если она сделана из синтетического волокна) прилипнуть к колготкам. Хотя почему «непреодолимом»? Все решаемо, если знать несколько полезных лайфхаков.
Для начала хотелось бы подчеркнуть важность приобретения качественных вещей. Чем меньше в составе синтетического волокна, тем ниже вероятность того, что ваша юбка будет создавать неудобства, прилипая к колготкам. Не стоит составлять впечатление о том, насколько проблемной окажется вещь, опираясь лишь на тактильные ощущения или после одной примерки. Не нужно быть выдающимся физиком, чтобы понимать: для возникновения статического электричества необходим процесс довольно длительного трения поверхностей.
Качественная юбка всегда должна быть снабжена подкладкой, цель которой — создавать для вас тактильный комфорт и защищать основную ткань от изнашивания. Другой вопрос в том, что сегодня очень часто о реальном функционале подкладки производители забывают. Именно поэтому обычно мы получаем вместо комфортного подъюбника синтетический чехол, который лишь усугубляет проблему прилипания подола. Нижняя юбка может собираться, давая некрасивые складки и совершенно ненужный объем в стратегически важных местах. Справиться с этой проблемой можно, отдав вещь в ателье, чтобы там ее снабдили функциональной подкладкой. Если речь идет о расклешенных моделях, стоит задуматься о пошиве универсального подъюбника, который полностью снимет проблему возникновения электростатики.
Представим ситуацию, в которой вы приобрели модную и недорогую юбку на распродаже. Она стоила 999 рублей, а это значит, что ни полиэстер в составе ткани, ни отсутствие подкладки не смогли бы повлиять на решение. Также очевидно, что для столь бюджетного приобретения вы едва ли захотите заказывать пошив подъюбника, который обойдется дороже самой обновки. В этой ситуации сразу из модного магазина отправляйтесь в хозяйственный. Ваша цель — антистатик.
Тем, кто хочет найти самое щадящее средство, снимающее статическое электричество, обращайте внимание на ополаскиватели и пасты, которые применяются при стирке. Они разводятся водой и считаются максимально безопасными при сохранении долгоиграющего эффекта. Чтобы максимально обезопасить себя от возникновения возможных аллергических реакций, ищите на средствах пометку, разрешающую использование для стирки детского белья.
Если сейчас вы находитесь на ответственном мероприятии, проклинаете себя за покупку этой юбки, и судорожно гуглите лайфхаки, которые помогут отлепить ее от колготок, схема действий такая: отправляйтесь в дамскую комнату и сбрызните ноги под подолом простой водой. Это не снимет проблему на весь день, но пара часов форы вам обеспечена.