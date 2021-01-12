Почему корнеплоды полезны и необходимы в нашем рационе

Это только на первый взгляд морковь, свекла, репа, чеснок и другие – скромные овощи. На самом деле, в них хранится множество полезного, без чего наш организм не может нормально функционировать. Вместе с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь поговорим об этом подробнее, пишет Сегодня.

Корнеплоды – это не просто вкусно; они так же являются частью полноценного питания. Существует множество питательных и вкусных корнеплодов, каждый из которых обладает уникальной пользой для здоровья: от снижения окислительного стресса до предотвращения хронических заболеваний. Для достижения наилучших результатов комбинируйте разные виды корнеплодов, каждый из которых богат питательными веществами, и это поможет оптимизировать рацион и улучшить здоровье,

– говорит Вера Паламарь.

Наиболее полезные и доступные корнеплоды

Свекла

Один из самых питательных корнеплодов. Содержит большое количество клетчатки, фолиевой кислоты и марганца. Также она богата полезными нитратами, которые являются растительными соединениями, помогающими расширять кровеносные сосуды, тем самым потенциально снизить повышенное кровяное давление и улучшить здоровье сердца.

Морковь

В моркови содержится большое количество витаминов А и К, а также важного антиоксиданта бета-каротина. Морковь может способствовать снижению уровня холестерина, а также являться хорошим средством в профилактике определенных типов рака, включая рак груди, простаты и желудка. Это отличный помощник в профилактике потери зрения и поддержании здоровья кожи. Причем при термической обработке уровень биодоступности бета-каротина повышается.

Однако, если вы страдаете избыточной массой тела, то контролируйте количество приготовленной моркови, так как калорийность готового продукта повышается в несколько раз! Советуем комбинировать в своем рационе свежую и приготовленную морковь.

Лук

Популярный корнеплод, являющиеся основным ингредиентом во многих кухнях, содержащий большое количество клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Употребление 100 граммов сырого лука в день значительно снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом. Так же известно, что лук может обладать мощными противораковыми свойствами, при этом ученые связывают более высокое потребление этого корнеплода с более низким риском развития распространенных типов рака.

Сладкий картофель

Яркий и вкусный корнеплод, очень питательный и полезный для здоровья. Богат клетчаткой, витамином С, марганцем, витамином А и антиоксидантами, включая бета-каротин, хлорогеновую кислоту и антоцианы. Употребление сладкого картофеля людьми, которые страдают сахарным диабетом, способствует улучшению уровня сахара в крови. Благодаря содержанию витамина А этот корнеплод может улучшать иммунитет, защищать от потери зрения и поддерживать здоровье кожи.

Репа

Суперкорнеплод, у которого впечатляющий перечень питательных веществ. Репа является отличным источником витамина С, клетчатки, марганца и калия. Добавление витамина С в ваш рацион может помочь повысить иммунитет, уменьшить симптомы и тяжесть респираторных инфекций.

Имбирь

Растение из Китая, которое богато антиоксидантами, в том числе уникальным соединением – гингеролом. Имбирь способствует уменьшению боли и воспаления, обладает иммуностимулирующим действием, а также может быть эффективен при уменьшении тошноты и утреннего недомогания у беременных.

Чеснок