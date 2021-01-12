Как женщине себя вести, чтобы муж ее любил и никогда не изменял. Жесткий, но точный ответ психолога Лабковского

Мы привыкли считать, что виноваты именно мужчины, а точнее их полигамность. Кто-то оправдывает их, а кто-то, не стесняясь называет кобелями и бабниками. Но суть одна: женщина – порядочная, а мужчина – подлец.

Но всё не так просто, и если копнуть поглубже, то окажется, что мужчина не всегда виноват. Женщина, часто сама того даже не подозревая, провоцирует мужа на измену.

Вот что говорит по этому поводу известный психолог Михаил Лабковский:

«Если женщина в браке или отношениях ведет себя как жертва, ей же просто грех не изменить! В случае чего она, конечно, всплакнет, выскажется в стиле «козел», «загубил мою молодость», уйдет к маме для приличия. Но потом ведь вернется. И все продолжится. И мужчина это знает. Здоровая ситуация — это полная уверенность, что, раз изменил, жену он больше не увидит. По крайней мере, на своей кухне и в своей постели».

Позиция жертвы - это вообще не самый хороший вариант, не только в отношениях, но и в жизни. И что самое страшное, человек привыкает себя жалеть, это становится для него нормой жизни. Мужчинам хорошо c жизнерадостными женщинами, которые любят себя, жизнь и, конечно, их.

А сколько таких семей, где муж изменяет, а жена его прощает! Не понимаю, это же постоянное предательство. Зачем так жить? Кто-то скажет ради детей, но как показывает практика, дети потом за это спасибо не говорят, в итоге страдают все. И да, наверное, можно простить измену, ну один раз. Хотя я себе это тоже с трудом представляю. Ну да ладно, есть такие женщины. Но никогда нельзя давать мужчине понять, что Вы будете прощать все его загулы. И как ведь часто бывает – простила один раз, а за ним последовал и второй, и третий. И потом это уже никак не изменить. И прощать постоянно измены – это не уважать саму себя. Ну не должен любимый мужчина так поступать. Не будет счастья, если так жить.

Если женщина любит и уважает сама себя, то и муж будет так же к ней относиться.

На что порой только не идут женщины, чтобы удержать мужчину. И большинство считают, что именно внешности следует уделять особое внимание. Сколько денег тратится на салоны красоты и пластических хирургов. Но при этом часто мужчина все равно уходит. И как уже тысячи раз было сказано и доказано, внешность – не главное. Заняться спортом, читать книги, найти любимое хобби, просто быть собой, быть такой, какая есть, любить себя, радоваться жизни – вот за что нас любят.

«Женщина по своей глупости считает, что ей нужно пойти к пластическому хирургу, сделать какой-то особый макияж и так далее. Это чистый мазохизм. Любить будут еще меньше. А всего-навсего надо сделать только одно — быть самой собой. Этого достаточно. И любят, в принципе, только за это», - М. Лабковский. 5