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ТЕНДЕНЦИЯ ⟩ С постоянным партнером растить детей, а страстный секс искать на стороне

Страсть. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В современном мире все больше и больше людей создают семью и ведут хозяйство со своим постоянным партнером, а другие потребности удовлетворяют на стороне. Ниже вы найдете несколько историй о женщинах, живущих семейной жизнью с одним мужчиной, но романтику и секс они ищут в другом месте.

Многие люди выбирают партнера исключительно на основании того, кого они считают наиболее подходящим на роль родителя для своих детей.

«Есть такая тенденция заводить детей и вести традиционную семейную жизнь с одним партнером, а вот сексуальные и романтические потребности удовлетворять на стороне», - подтверждает финский сексопатолог Оихонна Вилху.

По словам Вилху, если поначалу совместное проживание было приятным и пара даже обзавелась ​​детьми, какое-то время спустя предпочтения могут измениться. Даже если отношения охладели, многие хотят сохранить совместное воспитание ребенка и семью. Причина заключается в том, что, с одной стороны, вам нужна функционирующая семья, как ячейка общества, но с другой стороны, вы также хотите наслаждаться романтикой и сексом. Женщинам не могут получить все от одного человека.

Вот истории женщин, живущих таким образом:

Я скучаю по сексу с другими мужчинами

«Я была с мужем 19 лет, у нас четверо детей. У меня роман вне этих отношений, а также случайные половые партнеры. Мои отношения с мужем также включают секс, но довольно в ограниченной степени. Мы хорошие друзья и у нас прекрасная семья.

Я сама хотела все реорганизовать, потому что не получала всего от существующих отношений, и я всегда влюблялась в незнакомцев. Я скучала по сексу с другими, потому что мы были вместе почти 20 лет. Достичь договоренностей и составить план было непросто и сопровождалось ревностью. Самое лучшее было то, что не нужно было сразу ломать работающую семейную среду для детей, а искать любви и страстного секса где-то еще», - говорит 37-летняя женщина Сана.

Нет смысла ограничивать отношения и опыт 

«У нас присутствуют все "нормальные" вещи, связанные с отношениями: совместная жизнь и хобби, воспитание ребенка, встречи с друзьями и случайный секс. Мы вместе 11 лет и у нас один ребенок».

Вне отношений мы можем делать все, что угодно. В основном мы просто общаемся, занимаемся сексом и иногда путешествуем. Я не вижу причин ограничивать отношения и жизненный опыт», - говорит 42-летняя женщина Мари.

Вместе по чисто экономическим причинам

Мы с мужем друзья. Вместе около 20 лет и обзавелись детьми.

Уже в течении года у меня романтические и сексуальные отношения с другим партнером. Мы с мужем разделяем повседневную жизнь, воспитание детей и финансы, но мы не занимаемся сексом и вообще ничего физического совместно не делаем.  Однако праздники и выходные мы всегда проводим вместе.

Мы достигли такого соглашения, потому что не заинтересованы больше в сексе друг с другом. В остальном мы прекрасно сосуществуем. Я не хочу расставаться, потому что с экономической точки зрения вместе легче», - признается 50-летняя Катри финскому журналу Me Naiset.

Секс ужасен, но, может быть, у нас будет больше детей

«Четыре года назад мы решили прекратить наши традиционные отношения. Отъезд прошел мирно. Секс и близость закончились годом ранее, и мы также долгое время занимались терапией отношений. Довольно скоро мы начали встречаться с новыми людьми.

Уживаться с отцом моих детей - это все равно как быть сестрой и братом... Конечно нам нравится проводить время в повседневной жизни и всей семьей ездить в отпуск. Также мы отмечаем все праздники вместе. Просто наши отношения как пары не сложились. Мы любили и до сих пор безмерно любим друг друга, но секс и близость были плохими с самого начала. Фактически, нам следовало бы расстаться раньше, если бы мы заметили различия. Однако есть вероятность, что у нас будет больше детей, потому что повседневная семейная жизнь хорошая и комфортная.

Мы живем в разных домах, но несколько дней в неделю проводим в постоянном доме моей семьи с детьми, где также у отца моих детей есть своя комната. Две ночи в неделю дети с отцом, когда я могу расслабиться и пойти на свидания», - признается 32-летняя Уна.

Дорогие читатели, согласны ли вы с мнением финского сексопатолога Оихонна Вилху? Может быть для сохранения нервов и беззаботной жизни такой вариант не так уж и плох? Или же секс и страсть в семейной жизни возможен даже спустя длительное время? 
Как вы относитесь к ситуациям Саны, Мари Катри или Уны? 

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