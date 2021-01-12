ТОП-5 любимых духов наших мам и бабушек – за них были готовы отдать любые деньги
Самые популярные ароматы прошлого века, которые были пределом мечтаний всех женщин Советского Союза, делится портал Clutch.
Самые популярные ароматы прошлого века, которые были пределом мечтаний всех женщин Советского Союза, делится портал Clutch.
Трудно представить, что когда-то купить духи было невозможно! Это сейчас тебе достаточно зайти на сайт магазина с парфюмерией и при помощи одного клика заказать себе абсолютно любые ароматы, ориентируясь на собственные предпочтения, модные тенденции и свой кошелек. Среди всего многообразия духов ты можешь выбрать нежные цветочные ароматы, запахи, напоминающие утреннюю свежесть, вкус сладких фруктов и терпкие, острые вечерние благовония. Часто бывает так, что сложно выбрать только один аромат, всегда хочется приобрести как минимум три - на все случаи жизни.
А вот во времена Советского Союза выбор духов был куда более скудным. К тому же в наших магазинах их невозможно было купить. Женщинам приходилась прилагать кучу усилий, чтобы заполучить заветный флакончик любимого аромата. Что говорить о настоящих французских духах, которые просто невозможно было достать. Их могли привезти только по большому блату за сумасшедшие деньги. Сегодня хотим вспомнить о самых популярных духах того времени, запах которых преследует наших мам и бабушек по сей день.
В легендарном фильме «Ирония судьбы» Ипполит дарит Наде именно эти духи. В 70-е годы прошлого столетия это был один из самых популярных ароматов. Ноты аромата – это фиалка, ландыш, бергамот, роза, нарцисс и сандаловое дерево.
Пожалуй, именно этот аромат считается главным символом советского парфюмерного прошлого. В свое время духи с нотами жасмина, розы и пряностей занимали почетное место на полке советской женщины.
«Рижская сирень» латышской марки Dzintars считалась более бюджетным вариантом, по сравнению с французскими духами, хотя найти его было так же сложно. Что можно отметить о самом запахе – о нем расскажет название.
Еще одни духи, которые пользовались невероятной популярностью – это Opium от самого Ива Сен-Лорана. Французский модельер контролировал процесс создания духов, начиная с парфюмерной композиции и заканчивая дизайном флакона. Лишь немногие счастливицы становились обладательницами заветного флакона. Нотки аромата сейчас могут показаться очень резким со слегка “лекарственным” шлейфом.
В отличии от остальных ароматов нежный цветочный аромат Anais Anais, имеет ненавязчивое и свежее звучание. Удачное сочетание свежего апельсина, смородины, белой лилии, марокканского жасмина и “зеленые” оттенки – сделало запах элегантным и в то же время девичьим. Многие женщины Советского Союза просто мечтали заполучить их на 8 марта.