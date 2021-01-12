ТОП-5 любимых духов наших мам и бабушек – за них были готовы отдать любые деньги

Трудно представить, что когда-то купить духи было невозможно! Это сейчас тебе достаточно зайти на сайт магазина с парфюмерией и при помощи одного клика заказать себе абсолютно любые ароматы, ориентируясь на собственные предпочтения, модные тенденции и свой кошелек. Среди всего многообразия духов ты можешь выбрать нежные цветочные ароматы, запахи, напоминающие утреннюю свежесть, вкус сладких фруктов и терпкие, острые вечерние благовония. Часто бывает так, что сложно выбрать только один аромат, всегда хочется приобрести как минимум три - на все случаи жизни.

А вот во времена Советского Союза выбор духов был куда более скудным. К тому же в наших магазинах их невозможно было купить. Женщинам приходилась прилагать кучу усилий, чтобы заполучить заветный флакончик любимого аромата. Что говорить о настоящих французских духах, которые просто невозможно было достать. Их могли привезти только по большому блату за сумасшедшие деньги. Сегодня хотим вспомнить о самых популярных духах того времени, запах которых преследует наших мам и бабушек по сей день.

Climat от Lancome

Climat от Lancome ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

В легендарном фильме «Ирония судьбы» Ипполит дарит Наде именно эти духи. В 70-е годы прошлого столетия это был один из самых популярных ароматов. Ноты аромата – это фиалка, ландыш, бергамот, роза, нарцисс и сандаловое дерево.

“Красная Москва” фабрики “Новая заря”

Духи "Красная Москва" ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Пожалуй, именно этот аромат считается главным символом советского парфюмерного прошлого. В свое время духи с нотами жасмина, розы и пряностей занимали почетное место на полке советской женщины.

“Рижская сирень” от Dzintars

“Рижская сирень” от Dzintars ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

«Рижская сирень» латышской марки Dzintars считалась более бюджетным вариантом, по сравнению с французскими духами, хотя найти его было так же сложно. Что можно отметить о самом запахе – о нем расскажет название.

Opium от Yves Saint-Laurent

Opium от Yves Saint-Laurent ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Еще одни духи, которые пользовались невероятной популярностью – это Opium от самого Ива Сен-Лорана. Французский модельер контролировал процесс создания духов, начиная с парфюмерной композиции и заканчивая дизайном флакона. Лишь немногие счастливицы становились обладательницами заветного флакона. Нотки аромата сейчас могут показаться очень резким со слегка “лекарственным” шлейфом.

Anais Anais от Cacharel

Anais Anais от Cacharel ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua