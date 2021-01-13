Пока, широкие брови! Антитренды красоты: что выйдет из моды в 2021?

Тренды - вещь изменчивая. То, что было в моде пару месяцев назад, может в одно мгновение стать бьюти-ошибкой. И это касается как приемов в макияже, так и салонных процедур. «Домашний Очаг» рассказывает, от чего нужно отказаться, чтобы выглядеть красивой и ухоженной.

Темные и широкие брови

Густые и графичные брови уже не в моде. Нет, мы не возвращаемся к бровям-ниточкам, просто перестаем красить их в максимально темный цвет и выходить за контур, пытаясь сделать их шире. В тренде естественность — в моде ваши собственные брови и их максимальная ширина, которую можно получить при помощи долговременной укладки. Не нужно рисовать брови одной сплошной линией, желательно, чтобы волоски были отчетливо видны, а оттенок не сильно отличался от родного. Никаких карандашей и контура!

Агрессивный контуринг

Эпоха Худы Бьюти и ее знаменитого контура тоже заканчивается. Если раньше мы усердно расчерчивали на лице схему боевого раскраса, сегодня это лишнее. Пора признать — контуринг в любом случае заметен на лице, к тому же, чтобы его растушевать, нужно несколько слоев косметики. Сегодня в тренде сияющая кожа и легкий румянец — модно выглядеть свежо и натурально. Конечно, некоторые приемы вроде подчеркивания скул или утончения носа можно оставить в своем арсенале, но полный контуринг применять не стоит.

Объемные ресницы

Кукольные ресницы объема 3D уже стали объектом шуток и синонимом безвкусицы. Вообще, сегодня в антитрендах красоты все, что противоречит естественности. Отказываться от наращивания ресниц совсем не обязательно — выбирайте максимально тонкие ресницы, желательно шоколадного оттенка (если вы не знойная брюнетка) и делайте классический объем. Многие сегодня переходят на ламинирование ресниц, где просто добавят изгиб вашим собственным ресницам и покрасят их, чтобы сделать выразительнее. Кстати, девушки, которые отказались от густых наращенных ресниц, признаются, что с натуральными стали визуально выглядеть моложе.

Темная помада

Губы черного, ежевичного и темно-бордового оттенка сегодня могут присутствовать только как элемент вечернего макияжа. Носить их каждый день уже не модно. Это снова связано с трендом на естественность - темная помада требует идеально ровной и матовой кожи (читайте: плотного слоя тонального крема), что сейчас считается лишним. Лучше сделать ставку на прозрачную гигиеническую помаду, легкие блески и оттеночные тинты.

Срединный пилинг

Агрессивные механические пилинги, ради которых мы ждали зиму, — прошлый век. Сегодня косметологи ратуют за всесезонные пилинги, которые по эффекту ничуть не уступают тому же пилингу Джесснера или салициловому. Плюсов у современных пилингов даже больше — они не вызывают шелушения, не обжигают дыхательные пути во время процедуры, а эффект заметен уже на следующий день. Словом, если после срединного пилинга нам приходилось брать выходные и сидеть дома, после ввезённого можно в тот же день пойти на работу.

Механическая чистка лица

Во многих клиниках этой услуги уже нет. Ее заменили аппаратные чистки лица вроде HydraFacial, которые очищают поры вакуумной насадкой, при этом обрабатывают кожу кислотами (получается эффект пилинга) и насыщают витаминами. Вместо чистки руками вам могут предложить пилинг PRX, который раскрывает поры и выталкивает их содержимое наружу, обновляя при этом дерму и придавая ей сияние. В тренде комплексные меры, где одна процедура сразу чистит, разглаживает и омолаживает кожу. И никаких травматичных чисток, боли и ранок, которые часто оставались после чистки руками.

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