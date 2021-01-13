13 продуктов, которые спасут от хронической усталости

Встать с утра c кровати — подвиг, открыть глаза — второй, а выйти из дома — это вообще равносильно победе над Вселенной. И коллеги, и друзья, и даже звезды жалуются на упадок сил, когда хочется только спать. Что с этой напастью делать? Во-первых, конечно, правильно спать. Во-вторых, попытаться «наесть» недостающую энергию. Но с помощью правильных продуктов, иначе мы рискуем наесть что-нибудь другое. Бока, например.

1. Гранат

Содержит: витамины А, В, С, Е, P, кальций, магний, калий, марганец, кобальт.