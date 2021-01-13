13 продуктов, которые спасут от хронической усталости

В чем польза: отличный источник энергии, необходимой организму для всяческой физической работы, а также поддержания сил в целом. Норма в день: стакан.
Как пить: свежим или заливая им мюсли, овсяные и кукурузные хлопья.
3. Травяной чай (имбирный, мятный, ромашковый, с лимоном, шиповником)
Содержат: витамины С, Р, В1, В2, А, К, Е, органические кислоты, натрий, кальций, марганец, железо.
Содержит: витамины С, Е, В1, B2, B3, B6, каротиноиды, макро- и микроэлементы, фруктовые кислоты, пектины.
В чем польза: отличный природный источник энергии, восстанавливает силы после болезни и во время напряженного умственного труда. Норма в день: 1/2 фрукта.
Как есть: в свежевыжатых соках и молочных коктейлях.
5. Пшеничные пророщенные зерна
Содержат: витамины Е и В, железо, кальций, фосфор, магний.
В чем польза: помогают избегать резких изменений уровня сахара в крови и являются источником вечной энергии, помогают производить лецитин, который питает нервную систему. Норма в день: 100 г.
Как есть: в сыром виде, ведь при температуре выше 40 градусов разрушаются многие полезные вещества. Можно добавлять в суп или второе блюдо за минуту до готовности.
6. Шпинат
Содержит: латеин, зиксантин, каротиноиды, витамины B1, B2, C, Р, РР, К, Е, белки, каротин (витамин А), аминокислоты.
В чем польза: защищает от преждевременного старения, дарит бодрость и отличную память. Норма в день: 100 г.
Как есть: в свежем виде или отваренным на пару, с небольшим количеством оливкового масла или сметаны.
7. Говядина
Содержит: белок, витамины группы В, А, С, РР, калий, железо, цинк.
В чем польза: улучшается состояние кровеносной системы, дарит силы, помогает концентрировать внимание. Норма в день: 100 г.
Как есть: в отварном виде.
8. Миндаль
Содержит: витамин B2 (рибофлавин), витамин E, магний, кальций, цинк.