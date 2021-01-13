Ср, 13.01.2021
3 мин для прочтения

13 продуктов, которые спасут от хронической усталости

Здоровое питание. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Долгой сумрачной зимой и в межсезонье мы часто чувствуем себя разбитыми и обессилевшими. Чтобы вернуть себе бодрость, подберите правильное питание, советует wday.ru.

Встать с утра c кровати — подвиг, открыть глаза — второй, а выйти из дома — это вообще равносильно победе над Вселенной. И коллеги, и друзья, и даже звезды жалуются на упадок сил, когда хочется только спать. Что с этой напастью делать? Во-первых, конечно, правильно спать. Во-вторых, попытаться «наесть» недостающую энергию. Но с помощью правильных продуктов, иначе мы рискуем наесть что-нибудь другое. Бока, например.

1. Гранат

Содержит: витамины А, В, С, Е, P, кальций, магний, калий, марганец, кобальт.

 
В чем польза: наполняет тело энергией, повышает сопротивляемость организма к различного вида бактериям, возбуждает аппетит. Норма в день: полграната, стакан сока. 
Как есть: либо в натуральном виде зернами, либо в виде натурального сока. Можно приготовить соус, добавлять зерна в салаты и десерты.
 
2. Обезжиренное молоко
 
Содержит: рибофлавин (витамин B2), кальций, фосфор и витамины А, В, С, D, микроэлементы (соль, медь, железо).
 
В чем польза: отличный источник энергии, необходимой организму для всяческой физической работы, а также поддержания сил в целом. Норма в день: стакан.
 
Как пить: свежим или заливая им мюсли, овсяные и кукурузные хлопья.
 
3. Травяной чай (имбирный, мятный, ромашковый, с лимоном, шиповником)
 
Содержат: витамины С, Р, В1, В2, А, К, Е, органические кислоты, натрий, кальций, марганец, железо.
 
В чем польза: для хорошего самочувствия и бодрости необходимо давать своему организму необходимое количество жидкости, не содержащей кофеин.  Норма в день: 2 литра.
 
Как пить: только свежезаваренным.
 
 
4. Грейпфрут
 
Содержит: витамины С, Е, В1, B2, B3, B6, каротиноиды, макро- и микроэлементы, фруктовые кислоты, пектины.
 
В чем польза: отличный природный источник энергии, восстанавливает силы после болезни и во время напряженного умственного труда. Норма в день: 1/2 фрукта. 
Как есть: в свежевыжатых соках и молочных коктейлях.
 
5. Пшеничные пророщенные зерна
 
Содержат: витамины Е и В, железо, кальций, фосфор, магний. 
 
В чем польза: помогают избегать резких изменений уровня сахара в крови и являются источником вечной энергии, помогают производить лецитин, который питает нервную систему. Норма в день: 100 г.
Как есть: в сыром виде, ведь при температуре выше 40 градусов разрушаются многие полезные вещества. Можно добавлять в суп или второе блюдо за минуту до готовности.
 
6. Шпинат
 
Содержит: латеин, зиксантин, каротиноиды, витамины B1, B2, C, Р, РР, К, Е, белки, каротин (витамин А), аминокислоты.
 
В чем польза: защищает от преждевременного старения, дарит бодрость и отличную память. Норма в день: 100 г.
Как есть: в свежем виде или отваренным на пару, с небольшим количеством оливкового масла или сметаны.
 
7. Говядина 
 
Содержит: белок, витамины группы В, А, С, РР, калий, железо, цинк.
 
В чем польза: улучшается состояние кровеносной системы, дарит силы, помогает концентрировать внимание. Норма в день: 100 г.
Как есть: в отварном виде.
 
8. Миндаль
 
Содержит: витамин B2 (рибофлавин), витамин E, магний, кальций, цинк. 
 
В чем польза: содержит огромное количество антиоксидантов, которые препятствуют сердечным заболеваниям, раку и инсультам. К тому же является прекрасным, хоть и калорийным, источником энергии. Норма в день: 30 г.
Как есть: можно измельчать орех и добавлять в йогурт, смешивать с ягодами и овсяными хлопьями. 
 
9. Морские водоросли
 
Содержит: магний, железо, йод, калий, кальций, марганец, медь, фосфор, фтор, пантотеновая кислота, витамины В2, РР, Н, С. 
 
 
В чем польза: благодаря необходимому количеству пантотеновой кислоты человек не чувствует усталости, легче сопротивляется инфекциям и различным заболеваниям. Норма в день: 100 г.
Как есть: либо в том виде, в котором они продаются, либо в салате.
 
10. Овсянка
 
Содержит: витамины группы В, калий, магний, фосфор, хром, железо, марганец, йод.
 
В чем польза: содержит сложные углеводы, которые медленно усваиваются и перерабатываются в энергию, которой хватит на целый день. При этом не добавляет лишние килограммы.  Норма в день: 60 г.
Как есть: в виде каши по утрам. 
 
11. Цветная капуста
 
Содержит: витамины С, В1, В2, РР, каротин, калий, фосфор, магний, кальций и железо.
 
В чем польза: активно борется с усталостью и раздражительностью, заряжает энергией и пробуждает интерес к жизни. Норма в день: 100 г.
Как есть: обжаренной в кляре, под сырным соусом, приготовленной на пару.
 
12. Свекла
 
Содержит: бетаин, фолиевая кислота, витамины группы B, бета-каротин, витамин С, железо, калий, магний, фосфор, натрий, цинк.
 
В чем польза: благодаря высокому содержанию антиоксидантов свекла улучшает кровоток, ткани активнее насыщаются кислородом, а уровень энергии возрастает. Кроме того, клетчатка, углеводы и природный сахар обеспечивают организму бесперебойный источник энергии надолго. Норма в день: 100—150 г.
Как есть: в отварном виде в составе салатов — свекла не теряет полезных веществ при термообработке.
 
13. Вода
 
Неожиданно, но факт: вода заряжает энергией. Ведь она участвует во всех процессах внутри организма, обеспечивая внутриклеточный обмен. В обезвоженном теле замедляются все обменные процессы, потому мы и чувствуем вялость и усталость. Кроме того, так мы становимся более уязвимыми для инфекций, сгущается кровь и вырастает вероятность тромбозов.
 
Поэтому эксперты советуют пить воду небольшими порциями на протяжении всего дня, чтобы жидкость регулярно поступала в организм.
НАВЕРХ
Back