Самые безумные способы быстрого похудения знаменитостей
Уксус, кубики льда, ароматерапия, виски и детское питание… На что еще готовы знаменитости, чтобы быстро привести себя в форму для красной дорожки?
Уксус, кубики льда, ароматерапия, виски и детское питание… На что еще готовы знаменитости, чтобы быстро привести себя в форму для красной дорожки?
Творческие люди на то и творческие, чтобы поражать публику своим неординарным видением окружающего мира. А когда жить и стареть приходится под неустанным контролем и пристальным вниманием общественности, приходится смириться с тем фактом, что внешний вид всегда на виду – даже когда этого не хочется особенно. И хотя кто-то утверждает, что может беззаботно и без последствий питаться чизбургерами, для большинства серебрити борьба с лишним весом становится войной без сроков давности. А на войне, как известно, все средства хороши. Даже самые экстремальные и действительно неоднозначные. И мы сразу предупреждаем, что категорически не советуем их повторять:
Рене Зеллвегер
Кардинально изменившаяся и ныне практически не узнаваемая армией поклонников Рене имеет в запасе неординарный beauty-прием, позволяющий ей на светских мероприятиях неустанно демонстрировать прекрасную фигуру. Добиться такого же безусловного успеха, как у Рене, можно, если тоже питаться только… кубиками льда.
Теперь понятно, как она так легко, на первый взгляд, худеет и поправляется ради своих ролей. Чего стоит только одна эпопея с «Дневником Бриджит Джонс», где наеденные и сброшенные вкупе килограммы уже и не сосчитать.
Дженнифер Лопес
Одна из самых сексуальных звезд Америки – горячая поклонница эфирных масел и их полезных свойств. Наиболее ценным для нее является масло грейпфрута. Как утверждает актриса, аромат эссенции влияет на уровень печеночных ферментов и снижает аппетит. Подобную ароматерапию также успешно практикует Кармен Электра.
Виктория Бекхэм
Вот кому точно нет смысла завидовать по поводу того, что она ест и не поправляется. В свое время Виктория даже признавалась, что она бы и рада есть больше, но уже не может: привычка к невероятно маленьким порциям закоренела в ней окончательно.
Кроме того, Виктория является поклонницей дробного питания. В периоды перед важными светскими мероприятиями ее одержимость на похудении достигает своего апогея: порции в течение дня никогда не бывают больше ладошки, а блюда готовят из еды с высоким содержанием белка и практически без углеводов.
Бейонсе
И пусть мы ассоциируем Бейонсе не только с потрясающим вокалом, но и с не менее примечательными округлыми формами, в действительности певица прекрасно знает, что такое экстремальное похудение. Ее способом-фаворитом является лимонадная диета: когда употреблять в пищу можно только специальный напиток (в состав входят вода, сок лимона, кленовый сироп и кайенский перец). Это, по мнению Бейонсе, плюс ко всему очищает организм.
Что касается постоянного режима питания, то сейчас Бейонсе причислила себя к веганам и, как следствие, исключает из звездного меню все продукты животного происхождения.
Леди Гага
Помнится, раньше певица не увлекалась нездоровыми способами похудения и в целом относилась к этому проще. Но, видимо, с годами окончательно сдалась под натиском вездесущих беспринципных папарацци.
Метод, с помощью которого дива быстро возвращает желанную форму, такой же феерически поразительный, как образы в ее ранних клипах: Гага пьет виски, дожидается похмелья и только в таком состоянии идет в зал. Пожелаем, чтобы ее организм выживал после таких манипуляций и впредь.
Хайди Клум
Для обаятельной немки средством-спасением стала английская соль. Так, Клум принимает ванны с солью, что способствует выведению лишней воды из организма, а также помогает бороться со вздутым животом. Такой прием модель всегда использует перед выходами на красные ковровые дорожки.
Миранда Керр
Все мы помним, что спустя пару месяцев после рождения первенца Миранда уже активно выкладывала backstage со съемок Victoria's Secret, что, без сомнения, делает ее мнение в вопросе сохранения фигуры мечты одним из самых авторитетных.
Так, по мнению Керр, нет такой beauty-проблемы, которую было бы неспособно решить кокосовое масло. Нерафинированное масло кокоса топ-модель добавляет в еду ежедневно, и это, как она уверяет, ускоряет обмен веществ и препятствует вздутию живота, пишет журнал Marie Claire.
Риз Уизерспун
Перед важными событиями, где необходимо предстать в лучшем виде, Риз переходит на детское питание. Вкусное, низкокалорийное и к тому же гипоаллергенное, оно плюс ко всему продается в маленьких баночках, что точно сыграет на руку, если захочется съесть больше положенного. Началось ее увлечение со времен «Блондинки в законе», когда перед Уизерспун встала задача значительно подкорректировать фигуру ради заветной роли.
Меган Фокс
А Меган заслуженно получает титул самой смелой. В ее случае красота действительно требует жертв. Дело в том, что рисковая мама троих детей по утрам натощак делает глоток яблочного уксуса: считает, что это нормализует процессы пищеварения.
Натали Портман
Ради роли в небезызвестном фильме «Черный лебедь» и полного погружения в атмосферу актриса сидела на особенно экстремальной диете: периодически она, как и ее героиня, питалась половинками грейпфрута, а иногда в меню входили только морковка и миндаль. Конечно, ее питание было столь неразнообразным далеко не весь период подготовки (суммарно Портман готовилась к съемкам в картине около года). Тем не менее ежедневные спортивные тренировки и строгие установки диетолога позволили Натали заполучить необходимую на весах цифру – чуть больше 40 кг – и долгожданную статуэтку «Оскар».
Мадонна
Мадонна – настоящий трудоголик, и это касается абсолютно всего. В 61 год певица даст фору многим 20-летним, и ради сохранения прекрасной фигуры зачастую решается на самые неординарные методы питания. Так, перед важными светскими мероприятиями Мадонна начинает питаться по… лунному гороскопу (в сети, к слову, это окрестили «диетой оборотня»). В полнолуние и новолуние певица при этом пьет только воду или сок (своеобразный детокс).
Также Мадонна – страстная фанатка еще одного неоднозначного способа «насыщения»: когда нужно срочно похудеть, она питается… запахами. То есть просто вдыхает ароматы пищи на тарелке, не прикасаясь к содержимому.
Кристина Агилера
Кристина в вопросе изобретательности соревнуется за пальму первенства. Ее фаворит при быстром похудении – это 7-дневная цветная диета. Суть заключается в том, что каждый день можно есть продукты только одного определенного цвета: белого, красного, зеленого, оранжевого и т. д.
Резонный вопрос: а позволительна ли слойка с сыром в день желтого?