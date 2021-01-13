Самые безумные способы быстрого похудения знаменитостей

Творческие люди на то и творческие, чтобы поражать публику своим неординарным видением окружающего мира. А когда жить и стареть приходится под неустанным контролем и пристальным вниманием общественности, приходится смириться с тем фактом, что внешний вид всегда на виду – даже когда этого не хочется особенно. И хотя кто-то утверждает, что может беззаботно и без последствий питаться чизбургерами, для большинства серебрити борьба с лишним весом становится войной без сроков давности. А на войне, как известно, все средства хороши. Даже самые экстремальные и действительно неоднозначные. И мы сразу предупреждаем, что категорически не советуем их повторять:

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер на 92 премии вручения Оскара ФОТО: Jeff Lipsky/Supplied by Capital Pictures

Кардинально изменившаяся и ныне практически не узнаваемая армией поклонников Рене имеет в запасе неординарный beauty-прием, позволяющий ей на светских мероприятиях неустанно демонстрировать прекрасную фигуру. Добиться такого же безусловного успеха, как у Рене, можно, если тоже питаться только… кубиками льда.

Теперь понятно, как она так легко, на первый взгляд, худеет и поправляется ради своих ролей. Чего стоит только одна эпопея с «Дневником Бриджит Джонс», где наеденные и сброшенные вкупе килограммы уже и не сосчитать.

Дженнифер Лопес

Одна из самых сексуальных звезд Америки – горячая поклонница эфирных масел и их полезных свойств. Наиболее ценным для нее является масло грейпфрута. Как утверждает актриса, аромат эссенции влияет на уровень печеночных ферментов и снижает аппетит. Подобную ароматерапию также успешно практикует Кармен Электра.

Виктория Бекхэм

Вот кому точно нет смысла завидовать по поводу того, что она ест и не поправляется. В свое время Виктория даже признавалась, что она бы и рада есть больше, но уже не может: привычка к невероятно маленьким порциям закоренела в ней окончательно.

Кроме того, Виктория является поклонницей дробного питания. В периоды перед важными светскими мероприятиями ее одержимость на похудении достигает своего апогея: порции в течение дня никогда не бывают больше ладошки, а блюда готовят из еды с высоким содержанием белка и практически без углеводов.

Бейонсе

И пусть мы ассоциируем Бейонсе не только с потрясающим вокалом, но и с не менее примечательными округлыми формами, в действительности певица прекрасно знает, что такое экстремальное похудение. Ее способом-фаворитом является лимонадная диета: когда употреблять в пищу можно только специальный напиток (в состав входят вода, сок лимона, кленовый сироп и кайенский перец). Это, по мнению Бейонсе, плюс ко всему очищает организм.

Что касается постоянного режима питания, то сейчас Бейонсе причислила себя к веганам и, как следствие, исключает из звездного меню все продукты животного происхождения.

Леди Гага