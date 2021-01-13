Ср, 13.01.2021
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Письмо читательницы: увела мужа у маминой подруги, теперь расплачиваюсь

Молодая женщина и старый мужчина. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ради собственного счастья мы готовы идти по головам, не обращая внимания на страдания других людей. А зря, как порой показывает жизнь, ни один поступок не остается безнаказанным.

У моей мамы была лучшая подруга. Они дружили с садика. Все радостные и печальные события переживали вместе. Мама гуляла на ее свадьбе, та — на маминой. Мама и папа встречали ее из роддома, та с мужем — маму.

Все праздники мы проводили в одной сложенной годами компании, и так получилось, что уже лет в пятнадцать я поняла, что влюблена в мужа маминой подруги — Анатолия Ивановича.

Я воображала, что он мой принц и однажды поймет, что ему нужна я, а не его жена — серая мышь, и бросит ее, предложив мне сбежать ото всех. Да, он был старше меня почти на 20 лет, но он был безумно красив, с отличным чувством юмора, прекрасно играл на гитаре, а когда мы семьями выезжали на пикники, всегда пел у ночного костра. Тогда я не могла отвести от него глаз и мне было все равно, что обо мне подумают.

Одноклассники и ребята моего возраста меня не интересовали. Все мои дневники были исписаны моими чувствами к нему. И наконец я решилась ему признаться. Был большой праздник. Анатолий Иванович праздновал юбилей — 35 лет. Мне недавно исполнилось 17, и я поступила в институт, приняв решение жить в общежитии, а не с родителями.
 

Как это все оказалось просто. Оказывается, он давно знал, что нравится мне, и его совсем не смущало, что я — дочь подруги его жены.

Мы начали встречаться. Несколько лет нам удавалось скрывать ото всех наш роман, но однажды кто-то из общих знакомых увидел нас в магазине и по нашему поведению все понял. Тогда был жуткий скандал, но никто из нас не отказался от наших чувств. Он развелся с женой, уволился с работы, и мы уехали жить в другой город. В этой истории мне было жаль только его младшего сына, которому на тот момент исполнилось всего пять лет. Но на пути к собственному счастью ты не замечаешь преград.

Долгое время мы жили счастливо без детей, упиваясь своей свободой. Мы могли позволить себе абсолютно все. Но через некоторое время он начал намекать на детей, а их, как сказал мне доктор, у меня быть не может. Какое-то недоразвитие женских органов.
 
Толик стал чаще звонить бывшей жене и наведываться к ним в гости. Говорит, что сыну в его подростковый период нужен отец. Теперь он практически живет на два города. Даже бизнес частично перевел туда, где когда-то оставил свою семью.
 
Недавно подруга мне сказала, что меня настиг бумеранг, но я в это не верю и уверена, что все наладится. Может, получится уговорить его на суррогатное материнство.
 
Есть ли у этой семьи шансы на счастливую жизнь и дальше, wday.ru решил спросить у психолога Натальи Шевцовой.
 
 — История в целом хоть и печальная, но довольно шаблонная с точки зрения психологии, — говорит Наталья. - Согласно возрастным периодам все дети так или иначе приживают эдипов комплекс — этот термин введен еще психоаналитиками на заре формирования психотерапии как направления и подразумевает под собой проживание ребенком сексуального влечения к родителю противоположного пола. В идеале папа должен «обломать» дочку и выбрать маму, тогда у ребенка формируются здоровая конкуренция и стимул к построению отношений с равными мужчинами, но, к сожалению, по ряду причин не все всегда проходит идеально, и тогда, становясь уже взрослой, женщина так и не выходит из комплекса Электры, продолжая выбирать «папу» и бороться с «матерью» за него. Есть ли у этой истории шанс на счастливый финал, сказать сложно. Но всегда есть шанс, если решать проблему с помощью хорошего специалиста.
 
 
В данном случае психолог может помочь разобраться не только с проблемой отношений, но и с недоразвитостью детородных органов, что, вероятно, имеет психосоматический характер!
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