Секреты воспитания, которые делают японских детей мечтой любого родителя

Мать и ребенок очень близки. Важность “амаэ”

В Японии мама и ребенок очень близки. Эта близость выражается и в быту: мать и малыш спят вместе, она довольно долго носит ребенка на себе — в старину в чем-то наподобие слинга (онбухимо), а сегодня — в современных его аналогах. И о совместном сне, и о ношении на себе ребенка можно встретить много упоминаний в японской художественной литературе.

Связь «мама — ребенок» выражается и на эмоциональном уровне: мама принимает все, что он делает, с любовью, терпением и заботой: ребенок для нее идеален.Востоковед Г. Востоков еще в начале прошлого века писал в книге «Япония и ее обитатели»:

«Никакой ворчливости, никаких строгостей; давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают, и что Япония — детский рай, в котором нет даже запрещенных плодов».

Принцип «икудзи» (тот самый, когда ребенок «сначала — бог, а потом — слуга») гласит, что до 5 лет малышу можно все. Это не вседозволенность и не баловство, как думают многие иностранцы. Это создание у ребенка образа «я хороший и любимый».

Такое отношение способствует формированию «амаэ». Аналогов этому слову нет в других языках, и его можно перевести как «зависимость от любви ближних», проще говоря, привязанность. «Амаэ» — основа отношений между детьми и родителями, и это значит, что дети могут полностью полагаться на родителей и их любовь, а старики — получить то же самое от взрослых детей. И мамы, окружая детей любовью и с ласковым снисхождением принимая их промахи, формируют это самое «амаэ» — сердечную связь.Большое и серьезное исследование японских и американских ученых подтверждает прямую связь между одобрительным стилем воспитания и поведением детей. Исследователи говорят, что позитивное родительское отношение не только уменьшает количество капризов и драк, но и снижает частоту появления синдрома дефицита внимания и остроту расстройств аутистического спектра. А вот строгое и суровое, напротив, увеличивает риск отклонений и проблем.

Система “икудзи”: бог, слуга и равный

Наверное, все слышали о системе воспитания «икудзи» (ребенок до 5 лет — бог, с 5 до 15 — слуга, с 15 — равный), но многие понимают ее очень поверхностно: вроде как до 5 все можно, а потом ничего нельзя, и это странно.На самом деле философия «икудзи» направлена на то, чтобы воспитать члена коллективного общества, где интересы человека уходят на второй план. Это своего рода стресс, и японские родители стремятся вырастить в таких условиях гармоничную личность, которая найдет свое место в системе и при этом не будет принижать свою ценность.