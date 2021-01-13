Ср, 13.01.2021
3 мин для прочтения

Секреты воспитания, которые делают японских детей мечтой любого родителя

Японская мать с ребенком. Иллюстративное фото.

ФОТО: Shutterstock

Японские дети вызывают восхищение — они, как правило, хорошо воспитаны, приветливы, доброжелательны и редко теряют контроль над своими чувствами. Вы вряд ли увидите в Японии малыша, истерящего в магазине из-за игрушки (хотя, разумеется, из всего бывают исключения).Мы подумали, что и нам стоит кое-что перенять у японцев, и собрали основные принципы их воспитания.

Мать и ребенок очень близки. Важность “амаэ”

В Японии мама и ребенок очень близки. Эта близость выражается и в быту: мать и малыш спят вместе, она довольно долго носит ребенка на себе — в старину в чем-то наподобие слинга (онбухимо), а сегодня — в современных его аналогах. И о совместном сне, и о ношении на себе ребенка можно встретить много упоминаний в японской художественной литературе.

Связь «мама — ребенок» выражается и на эмоциональном уровне: мама принимает все, что он делает, с любовью, терпением и заботой: ребенок для нее идеален.Востоковед Г. Востоков еще в начале прошлого века писал в книге «Япония и ее обитатели»:

«Никакой ворчливости, никаких строгостей; давление на детей оказывается в такой мягкой форме, что кажется, будто дети сами себя воспитывают, и что Япония — детский рай, в котором нет даже запрещенных плодов».

Принцип «икудзи» (тот самый, когда ребенок «сначала — бог, а потом — слуга») гласит, что до 5 лет малышу можно все. Это не вседозволенность и не баловство, как думают многие иностранцы. Это создание у ребенка образа «я хороший и любимый».

Такое отношение способствует формированию «амаэ». Аналогов этому слову нет в других языках, и его можно перевести как «зависимость от любви ближних», проще говоря, привязанность. «Амаэ» — основа отношений между детьми и родителями, и это значит, что дети могут полностью полагаться на родителей и их любовь, а старики — получить то же самое от взрослых детей. И мамы, окружая детей любовью и с ласковым снисхождением принимая их промахи, формируют это самое «амаэ» — сердечную связь.Большое и серьезное исследование японских и американских ученых подтверждает прямую связь между одобрительным стилем воспитания и поведением детей. Исследователи говорят, что позитивное родительское отношение не только уменьшает количество капризов и драк, но и снижает частоту появления синдрома дефицита внимания и остроту расстройств аутистического спектра. А вот строгое и суровое, напротив, увеличивает риск отклонений и проблем.

Система “икудзи”: бог, слуга и равный

Наверное, все слышали о системе воспитания «икудзи» (ребенок до 5 лет — бог, с 5 до 15 — слуга, с 15 — равный), но многие понимают ее очень поверхностно: вроде как до 5 все можно, а потом ничего нельзя, и это странно.На самом деле философия «икудзи» направлена на то, чтобы воспитать члена коллективного общества, где интересы человека уходят на второй план. Это своего рода стресс, и японские родители стремятся вырастить в таких условиях гармоничную личность, которая найдет свое место в системе и при этом не будет принижать свою ценность.

На первом этапе («бог») они окружают дитя безусловной любовью и поддержкой. На втором этапе («слуга») эта любовь никуда не уходит, просто ребенок активно учится жить по правилам общества и стремится занять в нем свое место.

При этом большое влияние на ребенка оказывает сильная привязанность к маме, которая сформировалась в первые годы, — он будет стараться вести себя правильно, чтобы ни за что не огорчить ее.Что интересно, в японских образовательных учреждениях важная роль отводится не только образованию, но и воспитанию, и в них отсутствует конкуренция: никто не лучше и не хуже окружающих.

«В Японии стараются не сравнивать детей друг с другом. Воспитатель никогда не будет отмечать лучших и ругать худших, не жалуется родителям, что их ребенок плохо рисует или медленнее других бегает. Выделять кого-либо из группы в Японии не принято. Конкуренция отсутствует даже в спортивных мероприятиях — „побеждает дружба“ или в крайнем случае одна из команд», — говорится в книге “Воспитание по-японски” (авторы — специалисты по культуре и истории Японии, которые жили и работали в этой стране).На третьем этапе («равный») ребенок считается сформировавшимся членом общества. Воспитывать его уже поздно, и родителям остается только пожинать плоды своих усилий.

Большая ценность семьи

Воспитанием детей, как правило, занимается мама. Она проводит с детьми много времени — японцы считают, что раньше 3 лет ребенка отдавать в сад не стоит. И в основном не принято «скидывать» малышей на бабушек или пользоваться услугами нянь.Но при этом большое значение придается «расширенной» семье: дети активно общаются с бабушками-дедушками и прочими родственниками. Отношения между поколениями полны чуткости и внимания, и к мнению стариков здесь принято прислушиваться. Семья — это ближний круг, в котором царит «амаэ» и где всегда поддержат и позаботятся.

НАВЕРХ
Back