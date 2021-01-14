Как приготовить пирог с капустой и яйцом по традиционному русскому рецепту?

За окном мороз, а дома тепло, но все-таки недостаточно, хочется включить духовку. Ничто так не согревает жилище, как томящийся в печи пирог. И сегодняшний пирог будет более чем традиционным — пирог с капустой и яйцом. Эти слова многое значат для русского человека, ведь совсем не так давно минули времена, когда капуста являлась основным продуктом в зимний сезон. И вот в пироге она особенно хороша.

Понятно, что такой пирог в каждой семье будут готовить по-своему. Из разного теста, с разными приемами, я продемонстрирую только один из вариантов, который мне показался удачным. Этот рецепт я нашел в книге у известного исследователя русской кухни Влада Пискунова, за что ему спасибо.

Что нам понадобится

Тесто:

мука — 680 г;

молоко — 250 мл;

соль — 1 ч. л;

сахар — 2 ст. л. с горкой;

сухие дрожжи — 10-12 г;

яйца — 2 шт;

сливочное масло — 70 г.

Начинка:

капуста свежая — около 500 г;

яйца — 2 шт;

молоко;

соль.

Шаг 1

Для начала замесим простое дрожжевое тесто. Это рецепт мне понравился тем, что требует минимум манипуляций, не нужно делать опару, все замешивается сразу, а результат выходит замечательным. Выливаем в миску подогретое молоко, туда же отправляем соль, сахар, пакетик сухих дрожжей, два яйца.

Шаг 2

Муку добавляем постепенно, размешивая тесто, чтобы получилась равномерная масса. В конце отправляем в миску растопленное сливочное масло и замешиваем мягкое тесто. Можно ни о чем не переживать — тесто поднимется.

Шаг 3

Достаточно только хорошенько его помесить, а потом накрыть и отставить в теплое место на пару часов. Через час полезно слегка поднявшееся тесто обмять, пусть доходит дальше. Ничего сложного. Можно пока спокойно и неспешно заниматься начинкой.

Шаг 4

Для начинки берем красивый кочан капусты — свежей и хрусткой. Убираем внешние листья, все остальное режем длинной довольно тонкой лапшой, изящно обходя кочерыжку. Ее можете скормить детям или домашним грызунам — они любят.

Шаг 5

Капусту же нужно ошпарить в кипятке. Для этого наливаем в кастрюлю воды, доводим до кипения и отправляем туда капусту минут на пять, чтобы она слегка изменила цвет. Как вы понимаете, капуста у нас в пирог поступит уже мягкой, поэтому филигранная нарезка тут не требуется. Как получилось, так и получилось. Сливаем из кастрюли воду. Можно отбросить капусту на сито, например, и немного отжать. Лишняя влага нам здесь не требуется.

Шаг 6