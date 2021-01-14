Чт, 14.01.2021
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Как приготовить пирог с капустой и яйцом по традиционному русскому рецепту?

Пирог с капустой. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кулинарный блогер Максим Гринкевич делится блюдом, которое подойдет для тех, кто устал от новогодних потрясений праздничного стола, пишет Пятый канал.

За окном мороз, а дома тепло, но все-таки недостаточно, хочется включить духовку. Ничто так не согревает жилище, как томящийся в печи пирог. И сегодняшний пирог будет более чем традиционным — пирог с капустой и яйцом. Эти слова многое значат для русского человека, ведь совсем не так давно минули времена, когда капуста являлась основным продуктом в зимний сезон. И вот в пироге она особенно хороша.

Понятно, что такой пирог в каждой семье будут готовить по-своему. Из разного теста, с разными приемами, я продемонстрирую только один из вариантов, который мне показался удачным. Этот рецепт я нашел в книге у известного исследователя русской кухни Влада Пискунова, за что ему спасибо. 

Что нам понадобится

Тесто:

мука — 680 г;

молоко — 250 мл;

соль — 1 ч. л;

сахар — 2 ст. л. с горкой;

сухие дрожжи — 10-12 г;

яйца — 2 шт;

сливочное масло — 70 г.

Начинка:

капуста свежая — около 500 г;

яйца — 2 шт;

молоко;

соль.

Шаг 1

Для начала замесим простое дрожжевое тесто. Это рецепт мне понравился тем, что требует минимум манипуляций, не нужно делать опару, все замешивается сразу, а результат выходит замечательным. Выливаем в миску подогретое молоко, туда же отправляем соль, сахар, пакетик сухих дрожжей, два яйца.

Шаг 2

Муку добавляем постепенно, размешивая тесто, чтобы получилась равномерная масса. В конце отправляем в миску растопленное сливочное масло и замешиваем мягкое тесто. Можно ни о чем не переживать — тесто поднимется.

Шаг 3

Достаточно только хорошенько его помесить, а потом накрыть и отставить в теплое место на пару часов. Через час полезно слегка поднявшееся тесто обмять, пусть доходит дальше. Ничего сложного. Можно пока спокойно и неспешно заниматься начинкой.

Шаг 4

Для начинки берем красивый кочан капусты — свежей и хрусткой. Убираем внешние листья, все остальное режем длинной довольно тонкой лапшой, изящно обходя кочерыжку. Ее можете скормить детям или домашним грызунам — они любят.

Шаг 5

Капусту же нужно ошпарить в кипятке. Для этого наливаем в кастрюлю воды, доводим до кипения и отправляем туда капусту минут на пять, чтобы она слегка изменила цвет. Как вы понимаете, капуста у нас в пирог поступит уже мягкой, поэтому филигранная нарезка тут не требуется. Как получилось, так и получилось. Сливаем из кастрюли воду. Можно отбросить капусту на сито, например, и немного отжать. Лишняя влага нам здесь не требуется.

Шаг 6

Нагреваем на плите сковороду или сотейник, растапливаем в ней кусочек сливочного масла и отправляем туда капусту. Сначала обжарим пару минут все на сильном огне, чтобы капуста подсохла. Я не удержался и нарубил туда четвертинками колец большую луковицу. Затем уменьшаем нагрев, наливаем в сковороду немного молока и накрываем крышкой. Капуста должна тушиться до полной готовности, а это минут десять. Не забываем помешивать и наслаждаться запахом. Готовую капусту с луком изрядно приправим солью. Начинка в пироге должна быть яркой.

Вот здесь у нас есть два пути. Как вы помните, пирог у нас не только с капустой, но и с яйцом. И вы можете сварить вкрутую два яйца, нарубить их меленько и отправить к капусте. А можно поступить иначе.

Шаг 7

Пока мы возились с начинкой и смотрели задумчиво в окно, подошло наше тесто. Поднялось, наполнилось кислородом и стало очень мягким. Самое время обмять его и разделить на две части. Та, что побольше — это дно пирога. Оно должно быть чуть толще. Раскатываем тесто скалкой и укладываем на застеленный пекарской бумагой противень. А указанное количество продуктов рассчитано на большой пирог — размером с противень.

Шаг 8

На тесто вкладываем нашу начинку, предварительно избавившись от лишней влаги, чтобы ничего не текло. Равномерно раскладываем капусту с луком. А теперь та сама хитрость, о которой я говорил. Если вы не добавили в начинку отваренные яйца, то сейчас берем пару яиц, разбиваем в миску, слегка разбалтываем и равномерно поливаем капусту. Будет вкусно.

Шаг 9

Сверху закрываем все вторым раскатанным листом теста, края старательно защипываем. Из остатков теста можете соорудить каике-то украшения для пирога. Я попытался, как видите. Готовый пирог для красоты нужно смазать яйцом, которое смешано с небольшим количеством молока. Дадим пирогу расстояться минут 10-15, а потом отправим его в духовку минут на 25 при 180 градусах. Точнее время я вам не скажу, следите, чтобы пирог зарумянился и стал красивым. А внутри уже точно все будет готово. У каждого духовка работает по-своему.

Шаг 10

Вынимаем пирог и, пока он горячий, смазываем кусочком сливочного масла. Видите, как заблестел? Пусть постоит минут десять, накрытый полотенцем. Ему нужно немного остынуть и затвердеть. А потом уже можно резать голубчика на кусочки, заваривать вкусный чай и звать к столу близких. Пирог получается пышным, красивым и очень ароматным. Начинка радует мягким капустным вкусом и яичным ароматом. Это очень хорошо. И тесто удачное, и начинка к месту. Главное — не злоупотреблять. Наши бабушки были бы нами довольны. Всего вам вкусного!

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