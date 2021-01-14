Как приготовить пирог с капустой и яйцом по традиционному русскому рецепту?
Кулинарный блогер Максим Гринкевич делится блюдом, которое подойдет для тех, кто устал от новогодних потрясений праздничного стола, пишет Пятый канал.
Кулинарный блогер Максим Гринкевич делится блюдом, которое подойдет для тех, кто устал от новогодних потрясений праздничного стола, пишет Пятый канал.
За окном мороз, а дома тепло, но все-таки недостаточно, хочется включить духовку. Ничто так не согревает жилище, как томящийся в печи пирог. И сегодняшний пирог будет более чем традиционным — пирог с капустой и яйцом. Эти слова многое значат для русского человека, ведь совсем не так давно минули времена, когда капуста являлась основным продуктом в зимний сезон. И вот в пироге она особенно хороша.
Понятно, что такой пирог в каждой семье будут готовить по-своему. Из разного теста, с разными приемами, я продемонстрирую только один из вариантов, который мне показался удачным. Этот рецепт я нашел в книге у известного исследователя русской кухни Влада Пискунова, за что ему спасибо.
Что нам понадобится
Тесто:
мука — 680 г;
молоко — 250 мл;
соль — 1 ч. л;
сахар — 2 ст. л. с горкой;
сухие дрожжи — 10-12 г;
яйца — 2 шт;
сливочное масло — 70 г.
Начинка:
капуста свежая — около 500 г;
яйца — 2 шт;
молоко;
соль.
Шаг 1
Для начала замесим простое дрожжевое тесто. Это рецепт мне понравился тем, что требует минимум манипуляций, не нужно делать опару, все замешивается сразу, а результат выходит замечательным. Выливаем в миску подогретое молоко, туда же отправляем соль, сахар, пакетик сухих дрожжей, два яйца.
Шаг 2
Муку добавляем постепенно, размешивая тесто, чтобы получилась равномерная масса. В конце отправляем в миску растопленное сливочное масло и замешиваем мягкое тесто. Можно ни о чем не переживать — тесто поднимется.
Шаг 3
Достаточно только хорошенько его помесить, а потом накрыть и отставить в теплое место на пару часов. Через час полезно слегка поднявшееся тесто обмять, пусть доходит дальше. Ничего сложного. Можно пока спокойно и неспешно заниматься начинкой.
Шаг 4
Для начинки берем красивый кочан капусты — свежей и хрусткой. Убираем внешние листья, все остальное режем длинной довольно тонкой лапшой, изящно обходя кочерыжку. Ее можете скормить детям или домашним грызунам — они любят.
Шаг 5
Капусту же нужно ошпарить в кипятке. Для этого наливаем в кастрюлю воды, доводим до кипения и отправляем туда капусту минут на пять, чтобы она слегка изменила цвет. Как вы понимаете, капуста у нас в пирог поступит уже мягкой, поэтому филигранная нарезка тут не требуется. Как получилось, так и получилось. Сливаем из кастрюли воду. Можно отбросить капусту на сито, например, и немного отжать. Лишняя влага нам здесь не требуется.
Шаг 6
Нагреваем на плите сковороду или сотейник, растапливаем в ней кусочек сливочного масла и отправляем туда капусту. Сначала обжарим пару минут все на сильном огне, чтобы капуста подсохла. Я не удержался и нарубил туда четвертинками колец большую луковицу. Затем уменьшаем нагрев, наливаем в сковороду немного молока и накрываем крышкой. Капуста должна тушиться до полной готовности, а это минут десять. Не забываем помешивать и наслаждаться запахом. Готовую капусту с луком изрядно приправим солью. Начинка в пироге должна быть яркой.
Вот здесь у нас есть два пути. Как вы помните, пирог у нас не только с капустой, но и с яйцом. И вы можете сварить вкрутую два яйца, нарубить их меленько и отправить к капусте. А можно поступить иначе.
Шаг 7
Пока мы возились с начинкой и смотрели задумчиво в окно, подошло наше тесто. Поднялось, наполнилось кислородом и стало очень мягким. Самое время обмять его и разделить на две части. Та, что побольше — это дно пирога. Оно должно быть чуть толще. Раскатываем тесто скалкой и укладываем на застеленный пекарской бумагой противень. А указанное количество продуктов рассчитано на большой пирог — размером с противень.
Шаг 8
На тесто вкладываем нашу начинку, предварительно избавившись от лишней влаги, чтобы ничего не текло. Равномерно раскладываем капусту с луком. А теперь та сама хитрость, о которой я говорил. Если вы не добавили в начинку отваренные яйца, то сейчас берем пару яиц, разбиваем в миску, слегка разбалтываем и равномерно поливаем капусту. Будет вкусно.
Шаг 9
Сверху закрываем все вторым раскатанным листом теста, края старательно защипываем. Из остатков теста можете соорудить каике-то украшения для пирога. Я попытался, как видите. Готовый пирог для красоты нужно смазать яйцом, которое смешано с небольшим количеством молока. Дадим пирогу расстояться минут 10-15, а потом отправим его в духовку минут на 25 при 180 градусах. Точнее время я вам не скажу, следите, чтобы пирог зарумянился и стал красивым. А внутри уже точно все будет готово. У каждого духовка работает по-своему.
Шаг 10
Вынимаем пирог и, пока он горячий, смазываем кусочком сливочного масла. Видите, как заблестел? Пусть постоит минут десять, накрытый полотенцем. Ему нужно немного остынуть и затвердеть. А потом уже можно резать голубчика на кусочки, заваривать вкусный чай и звать к столу близких. Пирог получается пышным, красивым и очень ароматным. Начинка радует мягким капустным вкусом и яичным ароматом. Это очень хорошо. И тесто удачное, и начинка к месту. Главное — не злоупотреблять. Наши бабушки были бы нами довольны. Всего вам вкусного!