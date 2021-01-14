Хромченко назвала сумки, которые уже не стоит приобретать

И, если в 2018-2019 их носили по прямому назначению – на поясе, то в ушедшем году чаще примеряли через плечо в виде кросс-боди.
Сейчас они все еще встречаются в аутфитах дам, однако приобретать их уже, пожалуй, не стоит. Об этом рассказала Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Дело в том, что тренд на них вот-вот сойдет на нет. «Этот писк уже отходит, он уже очень тихий», - сказала телеведущая.
Однако заметила, что, если очень хочется еще поносить подобную сумку, не нужно себе в этом отказывать. Аксессуар теряет свою актуальность, но не считается еще антитрендом.