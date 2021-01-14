Чт, 14.01.2021
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Десять простых способов придать объем тонким волосам

Волосы. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если у вас от природы тонкие волосы, придать им нужный объем и — что самое главное — удержать его после выхода из дома бывает очень сложно. И все-таки возможно, считает journalzen.com.

Мы собрали для вас несколько советов, которые помогут сделать прическу пышнее и всегда выглядеть шикарно.
 
Поиграйте с длиной волос
Многие стилисты сходятся во мнении о том, что оптимальная длина для тонких волос — не ниже ключиц, так как короткие стрижки визуально выглядят более объемными. Кроме того, их гораздо проще укладывать. Так что если между длиной и объемом вы все-таки выбираете объем — добро пожаловать в парикмахерскую.
 
Сделайте многослойную стрижку
Еще один вариант стрижки, благодаря которому можно создать визуальный эффект объема, — многослойная стрижка, оформленная рваным контуром. Она очень хорошо поддается укладке и — что немаловажно — подходит для любого типа лица и длины волос.
 
Добавьте цвета
Дополнительный объем можно придать не только с помощью ножниц, но и «подрисовать» за счет техники окрашивания. Это может быть как обычное мелирование, так и его новомодная вариация — окрашивание шатуш, при котором за счет использования нескольких оттенков одного цвета создается эффект выгоревших волос.
 
Мойте голову правильно
Даже такая простая процедура, как мытье головы, может помочь сделать волосы более объемными, если выполнять несколько простых правил. Вот они:
 
1. Намыливайте только корни, а образовавшуюся пену распределяйте по длине. Ближе к кончикам волосы всегда более сухие и хрупкие, поэтому их вовсе необязательно тереть.
2. Наносите кондиционер или маску только по длине волос. Увлажняющие средства, нанесенные на корни, утяжеляют волосы и делают более плоскими.
3. Регулярно очищайте кожу головы. Это поможет улучшить кровообращение и избавиться от ороговевших клеток.
4. Старайтесь не мыть голову каждый день. При слишком частом мытье мы смываем с волос защитный слой, что делает их более слабыми и лишает объема. Лучше воспользуйтесь сухим шампунем.
 
Поднимите корни волос

На сегодняшний день есть множество средств для создания прикорневого объема, начиная со специальных спреев и утюжков для волос и заканчивая бигуди, которые накручивали еще наши мамы и бабушки. Если ничего из этого под рукой у вас нет, используйте обычные невидимки: просто подколите ими влажные волосы и дайте высохнуть, после чего снимите. Корни будут чуть более приподнятыми, но без экстра-объема, который бросается в глаза.

Не злоупотребляйте средствами для укладки

Излишки укладочных средств склеивают и утяжеляют волосы, из-за чего им очень сложно придать нужный объем. Запомните: для укладки коротких волос достаточно шарика пенки величиной с грецкий орех, для волос средней длины — с куриное яйцо, для длинных волос — с теннисный мячик.

Создайте художественный беспорядок

Гладкие, аккуратно причесанные волосы зачастую выглядят чересчур прилизанными и плоскими. А вот легкая небрежность, напротив, является лучшей подругой объема. Создать эффект художественного беспорядка вы можете с помощью легких волн, выбившихся прядей, старого доброго начеса, слабо затянутой резинки для волос и, конечно же, средств для стайлинга. Без них никуда!

Используйте сухой шампунь

Сухой шампунь — палочка-выручалочка для тех, у кого нет времени на мытье головы и укладку, а результат нужен прямо здесь и сейчас. Он удаляет лишнюю грязь с корней и приподнимает их, делая прическу более аккуратной и объемной. Кстати, вместо сухого шампуня можно использовать обычную детскую присыпку: результат будет тот же.

Сушите волосы вниз головой

Добавить объема можно и с помощью обычного фена: просто опустите голову вниз, когда сушите волосы, и направьте струю воздуха от корней к кончикам. Для тех, кому лень делать такую зарядку, есть другой способ: просто поднимите верхнюю часть волос и сушите их в вертикальном положении.

Измените пробор

Вместо того чтобы по привычке разделять волосы ровно посередине, попробуйте сделать пробор по-другому. Вариантов множество: зигзаг, боковой пробор, низкий боковой пробор или вовсе без пробора. Эти нехитрые манипуляции добавят объема у корней и сделают укладку более пышной.
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