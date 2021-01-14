Десять простых способов придать объем тонким волосам

На сегодняшний день есть множество средств для создания прикорневого объема, начиная со специальных спреев и утюжков для волос и заканчивая бигуди, которые накручивали еще наши мамы и бабушки. Если ничего из этого под рукой у вас нет, используйте обычные невидимки: просто подколите ими влажные волосы и дайте высохнуть, после чего снимите. Корни будут чуть более приподнятыми, но без экстра-объема, который бросается в глаза.

Не злоупотребляйте средствами для укладки

Излишки укладочных средств склеивают и утяжеляют волосы, из-за чего им очень сложно придать нужный объем. Запомните: для укладки коротких волос достаточно шарика пенки величиной с грецкий орех, для волос средней длины — с куриное яйцо, для длинных волос — с теннисный мячик.

Создайте художественный беспорядок

Гладкие, аккуратно причесанные волосы зачастую выглядят чересчур прилизанными и плоскими. А вот легкая небрежность, напротив, является лучшей подругой объема. Создать эффект художественного беспорядка вы можете с помощью легких волн, выбившихся прядей, старого доброго начеса, слабо затянутой резинки для волос и, конечно же, средств для стайлинга. Без них никуда!

Используйте сухой шампунь

Сухой шампунь — палочка-выручалочка для тех, у кого нет времени на мытье головы и укладку, а результат нужен прямо здесь и сейчас. Он удаляет лишнюю грязь с корней и приподнимает их, делая прическу более аккуратной и объемной. Кстати, вместо сухого шампуня можно использовать обычную детскую присыпку: результат будет тот же.

Сушите волосы вниз головой

Добавить объема можно и с помощью обычного фена: просто опустите голову вниз, когда сушите волосы, и направьте струю воздуха от корней к кончикам. Для тех, кому лень делать такую зарядку, есть другой способ: просто поднимите верхнюю часть волос и сушите их в вертикальном положении.

Измените пробор

Вместо того чтобы по привычке разделять волосы ровно посередине, попробуйте сделать пробор по-другому. Вариантов множество: зигзаг, боковой пробор, низкий боковой пробор или вовсе без пробора. Эти нехитрые манипуляции добавят объема у корней и сделают укладку более пышной.