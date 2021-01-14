Любовный гороскоп Мэрилин Керро на 2021 год сулит многим зодиакальным знакам удачу

Звезды говорят, что ссор и разрывов отношений в этот период будет больше, нежели в любой другой период. Большинство проблем личного характера, которые будут возникать у знаков зодиака в этот период, Белый Металлический Бык постарается устранить.

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Новый год будет толкать страстных и пылких Овнов на новые любовные приключения. Многие представители знака свяжут себя узами брака в этот период. При этом главным завоевателем будет не Овен, а как раз его партнер. Поэтому Овнам следует заблаговременно быть готовыми к тому, что добиваться будут их, а не они.

Лев

Поскольку властные Львы сменят немного свою жизненную позицию в 2021 году, то к ним все чаще будут присматриваться представители противоположного пола. Есть вероятность, что кто-то пожелает завести с ними романтические отношения, однако далеко не факт, что Львы их примут. Мэрилин Керро отметила, что было бы неплохо этим людям обзавестись семьей, им это пойдет на пользу.

Стрелец

Одиноким Стрельцам звезды сулят весьма удачный в плане любви 2021 год. Эти люди смогут встретить партнера своей мечты и завязать с ним серьезные романтические отношения. У семейных Стрельцов все будет проходить благополучно и гармонично, они будто заново влюбятся в свою половинку и у них снова начнется «конфетно-букетный период».

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Телец

Тельцам Белый Металлический Бык готовит год, полный любви и неудержимой страсти. С помощью последней, к слову, Тельцы смогут сгладить немало острых углов в своих взаимоотношениях со второй половинкой. Одинокие Тельцы могут получить немало предложений о начале романтических отношений.

Дева

Несколько «сухие» в романтическом плане Девы в 2021 году почувствуют прилив страсти и любви. Им захочется романтики и тепла со стороны своего партнера (если, конечно, таковой имеется). Одинокие Девы слегка снизят свои требования к претендентам на их руку и сердце, что позволит им определиться с выбором кандидата на брак. Лучше всего, если он состоится в первой половине года.

Козерог

Практичные и скрытые Козероги также попадут под власть Белого Металлического Быка, отметила Мэрилин Керро. Есть вероятность, что эти люди повстречают свою истинную вторую половинку, и между ними завяжется крепкий романтический союз, который может даже завершиться браком.

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Близнецы

Близнецы — весьма непостоянные и ветреные люди. Им постоянно нужно искать новых приключений на свою пятую точку, в том числе и любовных. Если Близнецы остепенятся в 2021 году и прислушаются к советам Быка, то смогут наконец отыскать своего партнера среди толпы претендентов. Если же Близнецы уже имеют семью — укрепят свои брачные узы.

Весы

Мэрилин Керро прогнозирует удачный в любовном плане 2021 год для представителей знака Весы, особенно одиноких. Этим людям посчастливится встретить свою вторую половинку и закрутить с ней роман. Кроме того, партнер Весов станет для них преданным другом и советником.

Водолей

Водолеям рекомендуется прислушаться к советам звезд и остепениться в 2021 году. Этот период идеально подходит для создания семьи и романтических отношений. Лучше всего будет, если избранником Водолея станет кто-то из представителей Земной стихии, но и с другими союз может получиться вполне крепким и гармоничным.

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Рак

Раки проведут этот год в окружении многочисленных поклонников, но слишком завышенные требования с ним могут помешать Ракам создать хоть с кем-либо романтический союз. Есть вероятность того, что Раки просто заведут себе нового любовника и на этом перемены в личной жизни в 2021 году для них закончатся.

Скорпион

Далеко не многие Скорпионы решатся изменить свой холостой статус в 2021 году на семейный. Им больше по душе путь страсти, эмоций и драм. Однако если все-таки кто-то из представителей знака пожелает связать себя узами брака, то лучше всего делать это в последние месяцы года — ноябре или декабре.

Рыбы