Как мило: дочери ведьмы Мэрилин Керро исполнился годик. Смотрите снимок этого ангела!

«Селин означает нечто божественное, небесное, а также ассоциируется с селенитом», - объясняет Мэрилин. «Селенит назван в честь греческой богини Селены, которая в древнегреческой мифологии известна как богиня луны. Интуиция, ясновидение, ответы характеризуют этот камень», - рассказала Керро в интервью Kroonika в прошлом году.

Мэрилин отметила, что если ребенку дать двойное имя, то он может сам влиять на выбор своей судьбы, что делать и куда идти.

Брат Кайус-Вильям привык к своей младшей сестре? «Он привык быть в центре внимания и хочет привыкнуть к ней», - сказала Мэрилин. «Это хорошо для его развития, с ранних лет пусть учится делиться».