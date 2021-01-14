Не ешьте эти продукты на ночь – будете здоровее и сон станет крепче

ачнем с продуктов, которые категорически нельзя есть на ночь. Ну и днем их количество тоже стоит сократить. Специально для нас нутрициолог Яна Легеза составила список таких продуктов.

Продукты, которые нельзя есть на ночь

Жареное мясо, бекон, колбасы

Жирный, сложно перевариваемый продукт и активность желудка вызовет затруднения с засыпанием. Также аминокислота – тирозин – активирует деятельность мозга, что тоже плохо скажется на качестве сна. Копченость и дополнительная соль в колбасах могут дать утреннюю отечность.

Продукты junk food

То есть калорийная пища с низкой биологической ценностью и высоким содержанием жиров и сахара. К ним относятся: картошка фри, бургеры, попкорн, чипсы и так далее.

Десерты и мороженое

Сладости повышают уровень инсулина в крови, что не очень хорошо для ночного приема пищи. Все быстрые углеводы больше рекомендованы с утра.

Сухофрукты

Они содержат много сахара и клетчатки, что может вызвать вздутие кишечника. Это не даст хорошо заснуть.

Макаронные, хлебобулочные изделия, пицца

Содержат глютен и крахмал, тяжелы для переваривания, повышают сахар в крови.

Бобовые

Вызывают вздутие кишечника и могут вызвать дискомфорт ночью.

Кофе, черный чай, алкоголь

Кофе негативно влияет на ваши биоритмы, ферменты, которые содержатся в чае, вызывают беспокойство, а алкоголь не даст вам нормально выспаться.

Что можно съесть на ночь