РАССКАЗЫВАЕТ ЭКСПЕРТ ⟩ Сила света: чем опасен дефицит солнца

Без солнца

Наиболее ценной составляющей солнечного света является ультрафиолетовое излучение. Не видимое и не ощутимое ни одним из органов чувств, оно необходимо для нормального функционирования всего человеческого организма. Поэтому дефицит солнечных лучей влияет практически на все системы — сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную, иммунную, репродуктивную.

Сезонные колебания настроения и самочувствия нередко связывают с изменением выработки гормонов и витаминов. Например, нехватка витаминов А, Е и D приводит к нарушению регенерации кожи, ухудшает рост волос, вызывает недостаточную выработку кальция (что может отрицательно сказаться на костной системе), негативно влияет на иммуннитет.

Синтез серотонина («гормона радости») в человеческом организме происходит благодаря солнечному свету. Именно недостаток серотонина вызывает так называемую «зимнюю депрессию», проявляющуюся в нехватке энергии, дискомфорте, плохом настроении и даже в замедлении активности мозговой деятельности.

Не пора ли бить тревогу?

Если ты много гуляешь днем, занимаешься спортом, правильно питаешься, но общее состояние не улучшается, значит, пора бить тревогу и записаться на прием к специалисту. Врач назначит необходимые обследования на определение уровня важнейших витаминов и других лабораторных показателей.

Также стоит быть осторожнее и с витаминными комплексами. Помни, что даже простыми препаратами можно навредить. А разобраться, каких именно витаминов не хватает организму, можно только после медицинского и лабораторного обследования.

Солярий как альтернатива

В большинстве случаев загорать в солярии с целью пополнить запасы ультрафиолета — бесполезно. Многие лампы, используемые в соляриях, дают УФ-спектр, отличающийся от солнечного излучения. Такое излучение более мягко воздействует на кожу и способствует красивому загару.

Но искусственное солнце не может заменить настоящее. Поэтому количество витамина D, получаемого от сеанса в солярии, зависит в основном от характеристик используемых ламп и не зависит от полученной степени загара. Не говоря уже о том, что солярий способен серьезно навредить коже на клеточном уровне.

Чем можно заменить солнце

Солнечный свет заменить невозможно. Но можно придерживаться некоторых простых рекомендаций, чтобы с меньшими потерями для здоровья, а главное — с хорошим настроением, пережить хмурое время года.

Больше гуляй в светлое время суток. Цени каждый зимний солнечный день и максимально используй его для прогулки.

Восполняй дефицит «солнечного витамина» продуктами. Для этого в свой пищевой рацион нужно обязательно включать рыбу жирных сортов (сёмгу, форель, сельдь, салаку), печень трески, яйца, сливочное масло, сыр. При этом не стоит забывать о прогулках — только так витамин D может усвоиться.

Принимай витамин D в комплексе с витаминами A и E — так ты сделаешь волосы и кожу заметно лучше. Витамин А содержится в моркови, но для его усвоения необходимы жиры. Поэтому морковь лучше употреблять со сметаной или растительным маслом. Нерафинированное растительное масло является источником витамина Е.

Ешь продукты, которые повышают настроение. Способствуют выработке серотонина — индейка, банан, яблоки, сливы, шоколад. Эти продукты содержат аминокислоту триптофан, которая является основой для синтеза «гормона радости».