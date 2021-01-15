Это делают все! Пять ошибок, которые могут погубить волосы

Ошибка №1: вы моете волосы вниз головой

Когда вы моете волосы вниз головой, то верхний слой чешуек чрезмерно раскрывается. Частое мытье в таком положении делает волосы более уязвимыми и ломкими.

Чтобы сохранить здоровье волос, их лучше мыть стоя. Намыливайте только корни – волосы в любом случае промоются пеной по всей длине. После мытья нанесите средства по уходу с кислым pH. Это может быть кондиционер, маска или простая вода с уксусом. Эти средства помогут закрыть кутикулы и сделать волосы более гладкими и блестящими.

Ошибка №2: вы наносите маску на мокрые волосы

Перед тем как наносить маску на волосы, их необходимо максимально отжать полотенцем – так, чтобы с них уже не стекала вода. Конечно, это создает некоторые неудобства и занимает больше времени, но, нанося маску на мокрые волосы, вы получаете только треть от ожидаемого эффекта.

Все дело в том, что молекулы воды препятствуют проникновению средства вглубь волоса. Ее действие становится поверхностным. Получается, что вы зря тратите продукт – он просто смывается водой, не оказывая должного эффекта.

Ошибка №3: вы втираете кондиционер в корни волос

Кондиционер для волос предназначен в большей степени для кончиков волос и середины их длины. На корни наносить его нельзя! Попадая на кожу головы, кондиционер может забивать поры и нарушать работу сальных желез. Закупоренные поры неизбежно будут расширяться, что может привести к усиленному выпадению волос.

Ошибка №4: после мытья вы накручиваете на голову полотенце

Мокрые волосы подвержены ломкости, и обращаться с ними нужно аккуратно. Когда вы закручиваете их в полотенце, они растягиваются – что приводит к нарушению их структуры и отслоению чешуек.

К тому же, в распаренной коже головы волосяные луковицы становятся уязвимыми. Даже небольшая нагрузка на волосы может привести к их выпадению. Как же делать правильно? Специалисты рекомендуют заменить тяжелое махровое полотенце легкой хлопковой футболкой или микрофиброй.

Ошибка №5: вы сушите волосы феном, опустив голову вниз

Как и в случае с мытьем, сушка феном в положении вниз головой крайне нежелательна. Такие действия ведут к необратимым повреждениям кутикулярного слоя волос.