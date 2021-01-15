Можно и нельзя: что есть, если повышен сахар в крови?
Чем опасны йогурты и какие напитки наиболее безопасны?
Чем опасны йогурты и какие напитки наиболее безопасны?
Уровень глюкозы в крови – один из важнейших параметров, которые стоит контролировать абсолютно всем, пишет «Домашний Очаг». Даже если у вас нет диабета, если вам не диагностировали метаболический синдром, все равно не реже, чем раз в год стоит сдавать анализ крови на сахар. К сожалению, повышение сахара трудно отследить: симптомы довольны «размытые» и человек может даже не догадываться, что его организму срочно нужна помощь. Если ваш уровень глюкозы приближается к критической отметке и вот-вот выйдет за верхнюю границу нормы, важно изменить свой рацион. Рассказываем, что нужно есть, а от чего стоит сразу же отказаться.
Овсянка помогает снизить уровень сахара в крови, наполняет нас клетчаткой и помогает дольше оставаться сытой, но только при одном условии: она должна быть приготовлена из минимально обработанных хлопьев. Быстрорастворимые каши, мюсли и тем более готовые хлопья – все это только навредит нашему здоровью. Варите кашу из хлопьев или даже цельных зерен, добавляйте в нее сухие или свежие фрукты – и все будет в порядке.
Йогурт, особенно греческий – отличный продукт, с которым стоит начинать свой день. много белка, молочные жиры – все это помогает нам быстро насыщаться и чувствовать себя хорошо до самого обеда. Но сладкие йогурты опасны, а «натуральные» могут показаться скучными. Что же делать? Попробуйте добавлять свежие фрукты и ягоды – это и вкусно, и полезно.
Если у вас диабет или преддиабет, вам особенно важно повысить чувствительность к инсулину – и некоторые специфические продукты могут вам в этом помочь. Например, овес, ячмень и бобовые (например, чечевица). Дело в том, что волокна, которые содержатся в бобовых, поддерживают полезные бактерии в кишечнике, а также понизить резистентность к инсулину.
Один из самых полезных овощей, свекла обладает очень полезной способностью: контролировать скорость, с которой глюкоза всасывается в кровь, не повышая критического повышения ее уровня сразу после еды. Так что одна порция свеклы в день – отличное решение!
Не забывайте о специях
Корица, тмин, орегано, карри – эти специи также способны повысить чувствительность организма к инсулину. Еще одно полезное их свойство – они делают вкус блюд ярче и помогают снизить количество соли в продуктах – это тоже важно для людей, испытывающих проблемы с уровнем сахара в крови.
От чего стоит отказаться?
Протеиновые батончики
Полагаете, это простой способ быстро восполнить дефицит белка, утолить голод и зарядиться энергией? Внимательно читайте состав: во многих из них сахара больше, чем собственно протеина. Отдельные экземпляры могут содержать до 30 граммов сахара – практически суточная норма!
Йогурт с наполнителем
Йогурт – прекрасный продукт для завтрака и почти идеальный перекус... Но только в том случае, если в нем нет ничего, кроме собственно йогурта. Готовые стаканчики с наполнителем из фруктов или ягод могут содержать до шести чайных ложечек сахара – это слишком много и для взрослых, и для детей.
Если вы женщина и особенно если вы старше 40 лет, вам стоит вовсе отказаться от продуктов из обезжиренного молока: чем старше мы становимся, тем сильнее нам нужен кальций, а он (а также витамин D), которого также много в молочных продуктах, не усваивается без достаточного количества жира. Нужны дополнительные аргументы? Практически все продукты, «свободные» от жира, перенасыщены сахаром – для усиления вкуса.
Готовые соусы
Готовые соусы – майонез, кетчуп и заправки для салата – буквально перенасыщены добавленным сахаром. Откажитесь от них хотя бы на некоторое время – и сами почувствуете разницу.
Искусственные подсластители
Если у вас есть диабет второго типа, то искусственные подсластители не повысят ваш уровень сахара. Однако если вы здоровы, то лучше держаться от заменителей сахара как можно дальше: по данным Эндокринного общества, потребление низкокалорийных подсластителей может способствовать метаболическому синдрому и фактически увеличивать риск развития преддиабета и диабета 2 типа, особенно у людей, страдающих ожирением.
Мы привыкли считать самым главным фактором пищевой опасности углеводы, однако исследования показывают, что содержание жира также может влиять на уровень сахара в крови – и быть одним из макроэлементов, в итоге его повышающих. Правда, это касается в первую очередь людей с диагностированным диабетом второго типа. Так, исследование, опубликованное в 2017 году в Международном журнале наук о здоровье, подтвердило связь между потреблением жира, диабетом 2 типа и нарушением толерантности к глюкозе. Все дело в том, что жир замедляет переваривание углеводов, а если пациент принимает инсулин, то он может достичь пика в неподходящее время – так углеводы не успеют перевариться.
Несмотря на то, что большинство исследований подтверждают, что регулярное употребление черного кофе помогает в долгосрочной перспективе снизить риск развития диабета второго типа, людям, уже страдающим этим заболеванием, от кофе лучше отказаться. Дело в том, что у некоторых людей уровень сахара в крови может быть очень чувствительным к кофеину – и повышаться после каждой чашечки ароматного напитка.
Свежие фрукты или смузи – очень полезны и безопасны для здоровья, даже если ваш уровень сахара немного повышен (разумеется, если соблюдать меру). А вот фруктовые соки – это настоящий сладкий яд. Соки – это фруктовый сахар в чистом виде, он мгновенно всасывается в кровь и вызывает быстрый скачок инсулина. Регулярные «качели» такого рода способны изменить инсулинрезистентность клеток и сильно повысить риск развития диабета.