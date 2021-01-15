Можно и нельзя: что есть, если повышен сахар в крови?

Если вы женщина и особенно если вы старше 40 лет, вам стоит вовсе отказаться от продуктов из обезжиренного молока: чем старше мы становимся, тем сильнее нам нужен кальций, а он (а также витамин D), которого также много в молочных продуктах, не усваивается без достаточного количества жира. Нужны дополнительные аргументы? Практически все продукты, «свободные» от жира, перенасыщены сахаром – для усиления вкуса. Готовые соусы

Готовые соусы – майонез, кетчуп и заправки для салата – буквально перенасыщены добавленным сахаром. Откажитесь от них хотя бы на некоторое время – и сами почувствуете разницу. Искусственные подсластители

Если у вас есть диабет второго типа, то искусственные подсластители не повысят ваш уровень сахара. Однако если вы здоровы, то лучше держаться от заменителей сахара как можно дальше: по данным Эндокринного общества, потребление низкокалорийных подсластителей может способствовать метаболическому синдрому и фактически увеличивать риск развития преддиабета и диабета 2 типа, особенно у людей, страдающих ожирением.

Жирная еда

Мы привыкли считать самым главным фактором пищевой опасности углеводы, однако исследования показывают, что содержание жира также может влиять на уровень сахара в крови – и быть одним из макроэлементов, в итоге его повышающих. Правда, это касается в первую очередь людей с диагностированным диабетом второго типа. Так, исследование, опубликованное в 2017 году в Международном журнале наук о здоровье, подтвердило связь между потреблением жира, диабетом 2 типа и нарушением толерантности к глюкозе. Все дело в том, что жир замедляет переваривание углеводов, а если пациент принимает инсулин, то он может достичь пика в неподходящее время – так углеводы не успеют перевариться.

Черный кофе

Несмотря на то, что большинство исследований подтверждают, что регулярное употребление черного кофе помогает в долгосрочной перспективе снизить риск развития диабета второго типа, людям, уже страдающим этим заболеванием, от кофе лучше отказаться. Дело в том, что у некоторых людей уровень сахара в крови может быть очень чувствительным к кофеину – и повышаться после каждой чашечки ароматного напитка.

Фруктовые соки