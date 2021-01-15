Главные бьюти-тренды 2021 года, на которых помешаются все
Рассказываем о будущих тенденциях в макияже, маникюре и окрашивании волос, которые не обойдут нас стороной в этом году, пишет wday.ru.
Рассказываем о будущих тенденциях в макияже, маникюре и окрашивании волос, которые не обойдут нас стороной в этом году, пишет wday.ru.
После окончания сложного 2020 года и наступления 2021-го во всех сферах жизни ощущается желание перемен. И смена имиджа — самый простой и действенный способ начать новую главу, открыть себя совершенно с другой стороны. Мы решили собрать прогнозы бьюти-гуру о главных трендах, которые могут вдохновить вас на смелое преображение.