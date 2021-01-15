Главные бьюти-тренды 2021 года, на которых помешаются все

После окончания сложного 2020 года и наступления 2021-го во всех сферах жизни ощущается желание перемен. И смена имиджа — самый простой и действенный способ начать новую главу, открыть себя совершенно с другой стороны. Мы решили собрать прогнозы бьюти-гуру о главных трендах, которые могут вдохновить вас на смелое преображение.

Персиковые оттенки волос

Отличный вариант для тех, кто давно мечтал попробовать дерзкий, соблазнительный и яркий образ. Колористы рекомендуют обратить внимание на оттеночные маски, которые блондинки смогут использовать дома самостоятельно. Смело мешайте разные цвета: например, персиковый и розовый. Или оставьте пару светлых прядей.

«Скинимализм»

Понятие «скинимализм» происходит от сочетания слов кожа (skin — англ.) и минимализм. Соответственно, в макияже это означает подчеркивание естественной красоты кожи легким мейкапом. Плотный тональный крем, контуринг и слои декоративной косметики уже давно отошли на задний план. В тренде качественный уход за кожей, фейсбилдинг и невесомый, сияющий макияж.