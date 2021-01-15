Пт, 15.01.2021
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Главные бьюти-тренды 2021 года, на которых помешаются все

Французский маникюр. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Рассказываем о будущих тенденциях в макияже, маникюре и окрашивании волос, которые не обойдут нас стороной в этом году, пишет wday.ru.

После окончания сложного 2020 года и наступления 2021-го во всех сферах жизни ощущается желание перемен. И смена имиджа — самый простой и действенный способ начать новую главу, открыть себя совершенно с другой стороны. Мы решили собрать прогнозы бьюти-гуру о главных трендах, которые могут вдохновить вас на смелое преображение.

Персиковые оттенки волос
 
Отличный вариант для тех, кто давно мечтал попробовать дерзкий, соблазнительный и яркий образ. Колористы рекомендуют обратить внимание на оттеночные маски, которые блондинки смогут использовать дома самостоятельно. Смело мешайте разные цвета: например, персиковый и розовый. Или оставьте пару светлых прядей.
 
«Скинимализм»
 
Понятие «скинимализм» происходит от сочетания слов кожа (skin — англ.) и минимализм. Соответственно, в макияже это означает подчеркивание естественной красоты кожи легким мейкапом. Плотный тональный крем, контуринг и слои декоративной косметики уже давно отошли на задний план. В тренде качественный уход за кожей, фейсбилдинг и невесомый, сияющий макияж.
 
 
 
Крабики для волос
Идеи причесок смело заимствуем у Беллы Хадид, Кендалл Дженнер и Анастасии Ивлеевой. Да-да, стиль 90-х в нынешнем году будет набирать еще большую популярность. Поэтому запасаемся крабиками, хлопушками и другими заколками, которые так любили в детстве, и внедряем их в повседневные укладки.
 
Кислотные лайнеры
 
 
В макияже продолжаем делать акцент на глаза. Поэтому яркие неоновые карандаши, подводки и фломастеры для глаз остаются любимыми вариантами мейкапа у звездных визажистов. А для вечеринок следует попробовать графичные стрелки в стиле 80-х с линиями вдоль складки верхнего века. Тогда звание самой стильной девушки будет вам обеспечено.
 
Цветной френч
Французский маникюр с использованием ярких цветов полюбился многим еще в прошлом году. Но остальные модницы прониклись чувствами к подобному дизайну только сейчас. Можно выбрать один яркий цвет (на зиму идеально подойдет индиго) или украсить каждый ноготочек индивидуальным оттенком. Что касается формы, присмотритесь к миндалевидным и острым вариантам длинных ноготочков.
 
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