Семь эмоций, вызывающих проблемы с костями и мышцами рук
Как наше психологическое состояние влияет на травмы и заболевания плеч, локтей, запястий и пальцев, и что важно в себе проработать, чтобы вылечиться.
Как наше психологическое состояние влияет на травмы и заболевания плеч, локтей, запястий и пальцев, и что важно в себе проработать, чтобы вылечиться.
Наше тело напрямую связано с нашими эмоциями. Причем, каждая часть тела сигнализирует о разных эмоциональных проблемах. Как правило, эта связь логически понятна, но не всегда. Знатоки психосоматики составляют целые таблицы о том, почему и что именно может болеть. Чтобы излечиться, важно присмотреться к своим проблемам и внутренним конфликтам. Сегодня мы поговорим о том, от каких мыслей и эмоций начинают чаще болеть или травмироваться руки.
Самая главная проблема, связанная с болезнями рук — неуверенность в себе, низкая самооценка, боязнь что-либо делать из-за этой неуверенности.
Вот о чем конкретно «говорят» патологии разных частей рук
Плечи
Потеря собственной ценности
«Я могла бы лучше», «Я никому не нужна», «Меня никто не ценит», «Я — плохой работник/студент/родитель», «Я не достойна».
Попытка выйти из трудной ситуации
Когда мы поднимаем плечи? Когда чему-то сопротивляемся с силой. И вот так мы сопротивляемся сами себе, жизни, толкая невидимую дверь, не в силах открыть. От этого мышцы напрягаются, возрастает риск хронических болей, артритов. Либо мы на эмоциях от своей неуверенности толкаем со всех сил, «выламывая» дверь, но причиняя себе боль — это чревато переломами, вывихами. Подумай, как «стучишься в дверь» ты.
Локти
«Я не хочу делать эту работу, но должна» —
Еще одна проблема, связанная с локтями — попытка сделать что-то, которая никак не приводит к успеху. Или же мы сомневаемся в собственном успехе.
Эта часть тела олицетворяет собой связи с другими людьми, и в идеале они должны быть восстановленными. Когда ты буквально разрываешься между близкими тебе людьми или пытаешься сгладить их конфликты, ты повышаешь риск возникновения болей в запястьях.
Пальцы
В теории психосоматики есть объяснение болезни буквально на каждый палец, но мы расскажем о них в общем. Они связаны с нашей неуверенностью, боязнью не справиться с каким-то делом, особенно, если его необходимо выполнить руками (приготовить обед для важных гостей, например).
Усталость
Она все так же связана со сложными делами, которые нужно делать вручную. Мы долго пытаемся их выполнить и либо бросаем, либо наконец выполняем, но очень устаем — после этого могут болеть пальцы, часто возникают артриты, которые могут перерасти в хронические, если нам каждый раз будет казаться, что справиться с задачей невероятно сложно.
Левая или правая
Интересно, что с точки зрения психосоматики разница в том, какая рука пострадала — левая или правая, тоже зависит от различных эмоций, вернее, от их направленности.