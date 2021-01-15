Пт, 15.01.2021
2 мин для прочтения

Семь эмоций, вызывающих проблемы с костями и мышцами рук

Руки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Как наше психологическое состояние влияет на травмы и заболевания плеч, локтей, запястий и пальцев, и что важно в себе проработать, чтобы вылечиться.

Наше тело напрямую связано с нашими эмоциями. Причем, каждая часть тела сигнализирует о разных эмоциональных проблемах. Как правило, эта связь логически понятна, но не всегда. Знатоки психосоматики составляют целые таблицы о том, почему и что именно может болеть. Чтобы излечиться, важно присмотреться к своим проблемам и внутренним конфликтам. Сегодня мы поговорим о том, от каких мыслей и эмоций начинают чаще болеть или травмироваться руки.

Самая главная проблема, связанная с болезнями рук — неуверенность в себе, низкая самооценка, боязнь что-либо делать из-за этой неуверенности.

Вот о чем конкретно «говорят» патологии разных частей рук

Плечи

Потеря собственной ценности

«Я могла бы лучше», «Я никому не нужна», «Меня никто не ценит», «Я — плохой работник/студент/родитель», «Я не достойна». На нас будто давит груз негатива — от этого плечи и начинают болеть.

Попытка выйти из трудной ситуации

Когда мы поднимаем плечи? Когда чему-то сопротивляемся с силой. И вот так мы сопротивляемся сами себе, жизни, толкая невидимую дверь, не в силах открыть. От этого мышцы напрягаются, возрастает риск хронических болей, артритов. Либо мы на эмоциях от своей неуверенности толкаем со всех сил, «выламывая» дверь, но причиняя себе боль — это чревато переломами, вывихами. Подумай, как «стучишься в дверь» ты.

Локти

Отсутствие желания что-то делать

«Я не хочу делать эту работу, но должна» — выполнение работы на пределе возможностей все равно, что проталкивание вперед локтями. Неудивительно, что от такого они начинают болеть. Повышается риск вывихов, артритов, бурситов.

Невозможность справиться с чем-то

Еще одна проблема, связанная с локтями — попытка сделать что-то, которая никак не приводит к успеху. Или же мы сомневаемся в собственном успехе.

Запястья
 
Попытка решать чужие конфликты, разрыв между близкими с разными мнениями

Эта часть тела олицетворяет собой связи с другими людьми, и в идеале они должны быть восстановленными. Когда ты буквально разрываешься между близкими тебе людьми или пытаешься сгладить их конфликты, ты повышаешь риск возникновения болей в запястьях.

Эти проблемы могут часто беспокоить тех, кто занимается посредничеством между людьми и в силу своей работы.

Пальцы

Страх невыполнения той или иной задачи

В теории психосоматики есть объяснение болезни буквально на каждый палец, но мы расскажем о них в общем. Они связаны с нашей неуверенностью, боязнью не справиться с каким-то делом, особенно, если его необходимо выполнить руками (приготовить обед для важных гостей, например).

Усталость

Она все так же связана со сложными делами, которые нужно делать вручную. Мы долго пытаемся их выполнить и либо бросаем, либо наконец выполняем, но очень устаем — после этого могут болеть пальцы, часто возникают артриты, которые могут перерасти в хронические, если нам каждый раз будет казаться, что справиться с задачей невероятно сложно.

Левая или правая

 

Интересно, что с точки зрения психосоматики разница в том, какая рука пострадала — левая или правая, тоже зависит от различных эмоций, вернее, от их направленности. Чаще всего ведущая рука (правая у правшей и левая у левшей) травмируется или болит от плохого мнения о себе самом, а не ведущая — от плохого мнения окружающих (по мыслям самого пострадавшего, например, «Что я за ужасная мать, что люди скажут»). Чтобы вылечить недуг, стоит обратить внимание на это тоже.

НАВЕРХ
Back