Семь эмоций, вызывающих проблемы с костями и мышцами рук

Наше тело напрямую связано с нашими эмоциями. Причем, каждая часть тела сигнализирует о разных эмоциональных проблемах. Как правило, эта связь логически понятна, но не всегда. Знатоки психосоматики составляют целые таблицы о том, почему и что именно может болеть. Чтобы излечиться, важно присмотреться к своим проблемам и внутренним конфликтам. Сегодня мы поговорим о том, от каких мыслей и эмоций начинают чаще болеть или травмироваться руки.

Самая главная проблема, связанная с болезнями рук — неуверенность в себе, низкая самооценка, боязнь что-либо делать из-за этой неуверенности.

Вот о чем конкретно «говорят» патологии разных частей рук

Плечи

Потеря собственной ценности

«Я могла бы лучше», «Я никому не нужна», «Меня никто не ценит», «Я — плохой работник/студент/родитель», «Я не достойна». На нас будто давит груз негатива — от этого плечи и начинают болеть.

Попытка выйти из трудной ситуации

Когда мы поднимаем плечи? Когда чему-то сопротивляемся с силой. И вот так мы сопротивляемся сами себе, жизни, толкая невидимую дверь, не в силах открыть. От этого мышцы напрягаются, возрастает риск хронических болей, артритов. Либо мы на эмоциях от своей неуверенности толкаем со всех сил, «выламывая» дверь, но причиняя себе боль — это чревато переломами, вывихами. Подумай, как «стучишься в дверь» ты.

Локти

Отсутствие желания что-то делать