Пт, 15.01.2021
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Все делают это: шесть типичных ошибок в использовании посудомойки

Посудомоечная машина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Прошло около 60 лет с тех пор, как посудомоечные машины пришли в дома среднего класса Америки и совершили там настоящую домашнюю революцию. Однако до сих пор далеко не все знают, как ими правильно пользоваться, пишет parents.ru.

Как утверждают авторы социологических опросов, проведенных в США и ряде европейских стран, не все из тех, кто обзавелся столь полезным агрегатом, знают, как правильно его использовать. Многие владельцы посудомоек часто пребывают в заблуждении относительно всех свойств и особенностей этой техники. Некоторые ошибки при обращении с посудомоечной машиной, возможно, удивят даже самых просвещенных домохозяек.

Ошибка №1. Вы считаете, что мыть посуду руками намного эффективнее, чем в посудомоечной машине

Это не так. С точки зрения пищевой безопасности и экологичности, посудомойки, как правило, имеют преимущество перед ручным мытьем. Температура, до которой нагревается вода в посудомойке и которая требуется для того, чтобы тарелки вышли из устройства совершенно чистыми, составляет около 60 градусов Цельсия. Таким образом, она намного выше, чем та, которую вы можете позволить себе, лично отмывая блюдца и чашки в раковине. Возможно, вы достигли больших высот в деле мытья посуды и в состоянии значительно экономить воду (например, всякий раз закрывая кран, намыливая посуду). Но все равно ваша скорость и сила, с которой производится мытье вручную, конечно, проигрывают машинной. Так что, скорее всего, тарелки останутся не такими чистыми, как после автоматического мытья.

Ошибка №2. Вы ополаскиваете тарелки прежде, чем положить их в посудомойку

Не делайте этого! Все эти моющие средства, которые вы засыпаете в посудомойку, требуют работы для себя. Иначе ферменты впустую кружатся в воде вокруг внутренней части машины. Со временем это может привести к повреждению посуды и машины. Конечно, будьте разумны — недоеденные остатки и крупные частицы пищи нужно смахнуть с тарелок перед загрузкой в машину. И не забудьте убрать с блюдец сыр.

Ошибка №3. Вы используете неправильные моющие средства

 

Старые порошкообразные моющие средства лучше воздействуют на водопроводные трубы, чем моющие средства в виде жидкостей. Последние, как ни странно, активнее портят и засоряют трубы. Есть и еще одна проблема. Многие из доступных и широко представленных в магазинах средств для посудомоечных машин содержат большое количество вредных химических веществ. Чтобы найти экологичную альтернативу, поищите моющие средства без хлора и противомикробных препаратов.

Ошибка №4. Вы пользуетесь самодельным моющим средством

Эта ошибка вытекает из предыдущей. Как ни прискорбно об этом говорить, но эффективных домашних моющих средств для посудомоечных машин, хотя бы приближенных по своему действию к магазинным, нет. Мало того, что самодельные средства не обеспечат вам чистоту и безопасность посуды, но могут также, в зависимости от их состава, оставить белый налет на чашках, повредить посудомойку, а также аннулировать ее гарантийный талон.

В США 75% домохозяек, а в Европе около 50% пользуются привилегией не тратить лишние часы, склоняясь над раковиной с грязной посудой. В России количество домохозяек, имеющих посудомоечную машину, пока вряд ли превышает 10%, однако оно неуклонно растет.
 
Ошибка №5. Вы кладете в посудомойку ножи и терки
 

Это недопустимо. Со временем машина может затупить лезвия ножей и терок. Что еще лучше мыть руками? Тонкий фарфор, хрусталь, посуду с ручной росписью, а также металлические блюда. Сомневаетесь? В принципе, лучше не класть в машину ничего очень старого, ценного и расписного (рисунок можно повредить). Предметы из пластика, дерева, чугуна, меди также лучше мыть руками. Так что разделочные доски из дерева, бабушкину чугунную сковородку и медную кофейную турку оставьте в раковине.

Ошибка №6. Вы не понимаете весь потенциал вашей посудомоечной машины

Ограничения из предыдущего пункта вас расстроили? Не стоит печалиться! Наряду с запретами есть и бонусы. Оказывается, существует масса неожиданных вещей, которые можно мыть в посудомойке, кроме посуды и столовых приборов. Вы можете класть туда инструменты, керамические ручки и фигурки, банки и контейнеры, части кухонной вытяжки, стеклянные полки и ящики из холодильника. Более того — если преодолеете предубеждения, то через посудомойку можно прогонять даже резиновые сапоги и шлепанцы. Только не стоит загружать в машину такие мягкие вещи, как полотенца, губки и кисти (несмотря на широкое распространение этой практики, например, среди домохозяек в США).

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