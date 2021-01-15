Все делают это: шесть типичных ошибок в использовании посудомойки

Как утверждают авторы социологических опросов, проведенных в США и ряде европейских стран, не все из тех, кто обзавелся столь полезным агрегатом, знают, как правильно его использовать. Многие владельцы посудомоек часто пребывают в заблуждении относительно всех свойств и особенностей этой техники. Некоторые ошибки при обращении с посудомоечной машиной, возможно, удивят даже самых просвещенных домохозяек.

Ошибка №1. Вы считаете, что мыть посуду руками намного эффективнее, чем в посудомоечной машине

Это не так. С точки зрения пищевой безопасности и экологичности, посудомойки, как правило, имеют преимущество перед ручным мытьем. Температура, до которой нагревается вода в посудомойке и которая требуется для того, чтобы тарелки вышли из устройства совершенно чистыми, составляет около 60 градусов Цельсия. Таким образом, она намного выше, чем та, которую вы можете позволить себе, лично отмывая блюдца и чашки в раковине. Возможно, вы достигли больших высот в деле мытья посуды и в состоянии значительно экономить воду (например, всякий раз закрывая кран, намыливая посуду). Но все равно ваша скорость и сила, с которой производится мытье вручную, конечно, проигрывают машинной. Так что, скорее всего, тарелки останутся не такими чистыми, как после автоматического мытья.

Ошибка №2. Вы ополаскиваете тарелки прежде, чем положить их в посудомойку

Не делайте этого! Все эти моющие средства, которые вы засыпаете в посудомойку, требуют работы для себя. Иначе ферменты впустую кружатся в воде вокруг внутренней части машины. Со временем это может привести к повреждению посуды и машины. Конечно, будьте разумны — недоеденные остатки и крупные частицы пищи нужно смахнуть с тарелок перед загрузкой в машину. И не забудьте убрать с блюдец сыр.

Ошибка №3. Вы используете неправильные моющие средства