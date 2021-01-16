Влияют ли большие нагрузки на наше зрение: отвечает офтальмолог

Сейчас медицина в офтальмологии изменилась и сделала большой рывок. Поменялось само отношение к спортивным занятиям, на данный момент всем людям с нарушением зрения можно активно заниматься спортом, но не всеми его видами. Может ли зрение сильно ухудшиться после занятий физическими нагрузками? Отвечает врач-офтальмолог.

Какие нагрузки противопоказаны с плохим зрением

Наиболее распространенные глазные заболевания связаны с нарушением работы мышц хрусталика глаза, и вследствие чего, это может привести к близорукости, дальнозоркости или астигматизму. Если при первых симптомах заболевания ты обратилась к офтальмологу , это заболевание обратимо, и зрение еще можно исправить с помощью корректирующих линз. Главное — замечать снижение зрения со временем, иначе оно будет ухудшаться дальше.

Любой тип силовых тренировок с постоянными нагрузками может вызвать повышенное давление в глазах. Если у человека есть предрасположенность, то повышенное давление приводит к развитию глаукомы. Это состояние возникает, когда поток жидкости прерывается, когда жидкость внутри глазного яблока забивает мелкие каналы, вызывая повышение давления внутри глаза. Важно ставить диагноз один раз в год, чтобы офтальмолог мог со временем увидеть любые отклонения.

Самое опасное заболевание для спорта

Это именно глаукома. Причем, опасность ее в том, что на ранней стадии не выявляется любителем, поэтому так важно пройти обследование у офтальмолога , где аномалии с большей вероятностью будут обнаружены с помощью специального оборудования.

Не всегда удается контролировать физическую активность при глаукоме. Здесь стоит подчеркнуть, что после обнаружения рекомендуется прекратить тренировки в тренажерном зале, но в этом случае многое зависит от стадии заболевания. Если ты подвержена риску развития глаукомы, но хочешь поддерживать форму, подумай об аэробике и кардио.

Эти виды спорта помогают поддерживать форму, но также снижают давление внутри глаза и поэтому не только безопасны, но даже полезны.

Что стоит учесть на тренировках

Главное — правильно составить план занятий с тренером, который подберет нужные и не вредные тебе упражнения.

Также стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

не поднимай тяжелые предметы весом более 5 килограмм; занимайся только легкими тренировками, например, аэробикой; составь график занятий с инструктором , в котором необходимо распределить общую нагрузку на тело, и придерживайся его.