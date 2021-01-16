Влияют ли большие нагрузки на наше зрение: отвечает офтальмолог
С начала двадцатого столетия людям с патологией зрения вообще не разрешалось вести активный образ жизни и на постоянной основе заниматься физическими нагрузками, пишет «Лиза».
С начала двадцатого столетия людям с патологией зрения вообще не разрешалось вести активный образ жизни и на постоянной основе заниматься физическими нагрузками, пишет «Лиза».
Сейчас медицина в офтальмологии изменилась и сделала большой рывок. Поменялось само отношение к спортивным занятиям, на данный момент всем людям с нарушением зрения можно активно заниматься спортом, но не всеми его видами. Может ли зрение сильно ухудшиться после занятий физическими нагрузками? Отвечает врач-офтальмолог.
Какие нагрузки противопоказаны с плохим зрением
Наиболее распространенные глазные заболевания связаны с нарушением работы мышц хрусталика глаза, и вследствие чего, это может привести к близорукости, дальнозоркости или астигматизму. Если при первых симптомах заболевания ты обратилась к офтальмологу , это заболевание обратимо, и зрение еще можно исправить с помощью корректирующих линз. Главное — замечать снижение зрения со временем, иначе оно будет ухудшаться дальше.
Любой тип силовых тренировок с постоянными нагрузками может вызвать повышенное давление в глазах. Если у человека есть предрасположенность, то повышенное давление приводит к развитию глаукомы. Это состояние возникает, когда поток жидкости прерывается, когда жидкость внутри глазного яблока забивает мелкие каналы, вызывая повышение давления внутри глаза. Важно ставить диагноз один раз в год, чтобы офтальмолог мог со временем увидеть любые отклонения.
Не всегда удается контролировать физическую активность при глаукоме. Здесь стоит подчеркнуть, что после обнаружения рекомендуется прекратить тренировки в тренажерном зале, но в этом случае многое зависит от стадии заболевания. Если ты подвержена риску развития глаукомы, но хочешь поддерживать форму, подумай об аэробике и кардио.
Эти виды спорта помогают поддерживать форму, но также снижают давление внутри глаза и поэтому не только безопасны, но даже полезны.
Что стоит учесть на тренировках
Главное — правильно составить план занятий с тренером, который подберет нужные и не вредные тебе упражнения.
Также стоит придерживаться некоторых рекомендаций:
Грамотно подобранная программа тренировок с небольшим количеством силовых упражнений и правильным питанием способна укрепить не только зрение, но и весь организм.