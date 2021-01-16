Оксана Самойлова подаст в суд на обругавших ее косметический бренд блогеров

Конасова рассказала, что попала в число блогеров, которые получили претензии от представителей марки. Согласно письму, на своем канале девушка изложила недостоверную информацию о документации, производстве и продукции Sammy Beauty. В результате сотрудники бренда потребовали от нее удалить разоблачающие ролики и опубликовать опровержение и пригрозили, что в противном случае ее ждет судебное разбирательство, передает Lenta.ru.

Отмечается, что, помимо Кати Конасовой, юристы также отправили претензии другим популярным бьюти-блогерам, например, Наталине Муа и Марку Кауфману.

В сентябре 2020 года Оксану Самойлову обругали за сходство дизайна упаковок Sammy Beauty с фирменными контейнерами компании Kylie Skin. Поклонники бизнесвумен подняли Самойлову на смех в комментариях.

Несмотря на критику со стороны покупателей, в сторис на своей странице в Instagram основательница бренда заявила, что ей все равно на схожесть дизайна косметики Sammy Beauty с упаковками других марок, в том числе Kylie Cosmetics и Agent Provocateur. «Мне без разницы, на что он похож», — заключила она в постах, которые на данный момент удалены из ее аккаунта.