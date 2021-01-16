Вс, 17.01.2021
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Блогер удивил подписчиков нестандартным методом размещения одежды на вешалке

Девушка в белом свитере. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Модный блогер продемонстрировал необычный метод размещения свитера на вешалке и удивил фанатов. Соответствующий ролик появился в его TikTok-аккаунте.

Коннор Флад (Connor Flud) объяснил, что при классическом способе края плечиков растягивают ткань вещи и деформируют ее первоначальный вид.

Согласно обучающему видео, в первую очередь нужно вертикально сложить джемпер пополам. Затем поверх него следует положить вешалку таким образом, чтобы крючок оказался в углу в области подмышки. После этого блогер складывает свитер крест-накрест так, чтобы его рукава и тело оказались на двух сторонах плечиков.

По словам Флада, его метод — безопасная альтернатива для сохранения внешних качеств и долговечности вещей, сообщает Lenta.ru.

Подписчики восхитились идеей парня в комментариях. «Я прямо сейчас пойду перевешивать всю свою одежду», «Спасибо большое, что научил! Я обязательно это сделаю», «Спасибо тебе огромное!», «Это великолепно! Просто идеальное решение! Спасибо!» «Это гениально, лучшее, чему я научилась за последнее время», — писали юзеры.

@flud_fashion

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