Блогер удивил подписчиков нестандартным методом размещения одежды на вешалке

Коннор Флад (Connor Flud) объяснил, что при классическом способе края плечиков растягивают ткань вещи и деформируют ее первоначальный вид.

Согласно обучающему видео, в первую очередь нужно вертикально сложить джемпер пополам. Затем поверх него следует положить вешалку таким образом, чтобы крючок оказался в углу в области подмышки. После этого блогер складывает свитер крест-накрест так, чтобы его рукава и тело оказались на двух сторонах плечиков.

По словам Флада, его метод — безопасная альтернатива для сохранения внешних качеств и долговечности вещей, сообщает Lenta.ru.