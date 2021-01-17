Лук, лягушка и засов: 8 весьма странных тестов на беременность из далёкого прошлого

1. Пшеница и ячмень

В Древнем Египте (около 1350 г. до н.э.) женщинам советовали мочиться на семена пшеницы и ячменя в течение нескольких дней. Прорастёт пшеница — будет девочка, ячмень — мальчик. Если ничего не проросло, значит беременность не наступила. Интересно, что этот тест и правда работает (хотя и отчасти). В 1963 году исследователи обнаружили, что в 70% случаев моча беременных действительно вызывает прорастание семян, пишет Life.ru.

2. Запах лука

Древние греки использовали другой способ. Они предлагали женщине перед сном поместить во влагалище лук или чеснок. Если наутро у неё изо рта неприятно пахло, значит, о беременности не могло идти и речи. Медики того времени считали, что пустая матка способствует передаче запаха из половых органов до самого рта. И наоборот: наличие в утробе ребёнка не даёт овощному аромату подняться выше живота.

3. След от засова

Ещё один аналог современного теста на беременность описан в сборнике народных верований XV века "Евангелие прялки". Испытуемая мочилась в таз, а затем туда погружался замок или ключ, "но лучше засов". Предмет оставляли в тазу на два-три часа. Затем мочу выливали. Если засов оставлял след на дне таза, значит, тест дал положительный результат.

4. Вино с мочой

Интуитивно люди уже давно понимали, что беременность как-то влияет на состав мочи. В XVI веке "эксперты по урине" смешивали её с вином и на основании своих наблюдений за этим коктейлем делали выводы о том, произошло ли зачатие. Этот способ не был лишён логики, ведь алкоголь мог реагировать на определённые белки в моче беременных.

5. Глаза

В XVI веке французский врач Жак Гиймо, автор влиятельного трактата по офтальмологии, утверждал, что беременность можно вычислить по глазам женщины. Он писал, что уже на втором месяце с момента зачатия будущую маму отличают "глубоко посаженные глаза с маленькими зрачками, опущенными веками и припухшими венами в уголках". В целом он ошибался, но современные врачи признают, что беременность действительно может повлиять на зрение, поэтому они не рекомендуют подбирать очки или контактные линзы до родов.

6. Признак Чедвика

Примерно через шесть-восемь недель после зачатия шейка матки, половые губы и влагалище могут приобрести тёмно-синий или пурпурно-красный оттенок из-за повышенного притока крови к этой области. Впервые это заметили в 1836 году, а спустя 50 лет врач-акушер Джеймс Рид Чедвик сообщил об этом на собрании Американского гинекологического общества. Открытие получило название "признак Чедвика". Однако врачи XIX века редко использовали этот индикатор из-за царивших тогда пуританских нравов.

7. Кроличий тест

В 1920-х годах немецкие учёные Сельмар Ашхейм и Бернхард Зондек определили, что в моче беременных присутствует особый гормон. Сегодня он известен как хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Они выяснили это, вводя мочу беременных неполовозрелым кроликам, крысам и мышам. В большинстве случаев яичники животных увеличивались в размерах. И хотя фраза "кролик умер" обычно означала, что женщина беременна, на самом деле все подопытные животные погибали, так как их приходилось вскрывать для исследования.

8. Лягушачий тест