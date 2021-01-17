Лук, лягушка и засов: 8 весьма странных тестов на беременность из далёкого прошлого

В Древнем Египте (около 1350 г. до н.э.) женщинам советовали мочиться на семена пшеницы и ячменя в течение нескольких дней. Прорастёт пшеница — будет девочка, ячмень — мальчик. Если ничего не проросло, значит беременность не наступила. Интересно, что этот тест и правда работает (хотя и отчасти). В 1963 году исследователи обнаружили, что в 70% случаев моча беременных действительно вызывает прорастание семян, пишет Life.ru.
Древние греки использовали другой способ. Они предлагали женщине перед сном поместить во влагалище лук или чеснок. Если наутро у неё изо рта неприятно пахло, значит, о беременности не могло идти и речи. Медики того времени считали, что пустая матка способствует передаче запаха из половых органов до самого рта. И наоборот: наличие в утробе ребёнка не даёт овощному аромату подняться выше живота.
Ещё один аналог современного теста на беременность описан в сборнике народных верований XV века "Евангелие прялки". Испытуемая мочилась в таз, а затем туда погружался замок или ключ, "но лучше засов". Предмет оставляли в тазу на два-три часа. Затем мочу выливали. Если засов оставлял след на дне таза, значит, тест дал положительный результат.
Интуитивно люди уже давно понимали, что беременность как-то влияет на состав мочи. В XVI веке "эксперты по урине" смешивали её с вином и на основании своих наблюдений за этим коктейлем делали выводы о том, произошло ли зачатие. Этот способ не был лишён логики, ведь алкоголь мог реагировать на определённые белки в моче беременных.
В XVI веке французский врач Жак Гиймо, автор влиятельного трактата по офтальмологии, утверждал, что беременность можно вычислить по глазам женщины. Он писал, что уже на втором месяце с момента зачатия будущую маму отличают "глубоко посаженные глаза с маленькими зрачками, опущенными веками и припухшими венами в уголках". В целом он ошибался, но современные врачи признают, что беременность действительно может повлиять на зрение, поэтому они не рекомендуют подбирать очки или контактные линзы до родов.
Примерно через шесть-восемь недель после зачатия шейка матки, половые губы и влагалище могут приобрести тёмно-синий или пурпурно-красный оттенок из-за повышенного притока крови к этой области. Впервые это заметили в 1836 году, а спустя 50 лет врач-акушер Джеймс Рид Чедвик сообщил об этом на собрании Американского гинекологического общества. Открытие получило название "признак Чедвика". Однако врачи XIX века редко использовали этот индикатор из-за царивших тогда пуританских нравов.
В 1920-х годах немецкие учёные Сельмар Ашхейм и Бернхард Зондек определили, что в моче беременных присутствует особый гормон. Сегодня он известен как хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Они выяснили это, вводя мочу беременных неполовозрелым кроликам, крысам и мышам. В большинстве случаев яичники животных увеличивались в размерах. И хотя фраза "кролик умер" обычно означала, что женщина беременна, на самом деле все подопытные животные погибали, так как их приходилось вскрывать для исследования.
В конце 1940-х годов учёные выяснили, что, когда моча беременной вводится живой жабе или лягушке, несчастная амфибия в течение 24 часов откладывает яйца. В данном случае подопытные животные, в отличие от кроликов, даже доживали до следующего теста.