Шлепки родителей доводят детей до психических проблем

Исследователи обнаружили, что две трети детей испытали один или более ACE к трехлетнему возрасту. Почти каждый пятый испытал два ACE, а каждый шестой – три или более. Связь между неблагоприятным опытом и плохим психическим здоровьем следовала схеме «доза-реакция», с лучшими результатами для тех, у кого не было ACE, и худшими исходами для тех, у кого было три или более ACE.