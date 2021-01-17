Однажды вместо туалетной бумаги девушка воспользовалась белым носком: латвийская модель рассказала о закулисье модельного бизнеса

На опубликованных кадрах девушки показаны бытовые условия, в которых вынуждены оставаться модели, уезжая на заработки за границу.

«Моделям, которые едут в другую страну работать, предлагают возможность проживания в апартаментах модельных агентств. Условия в разных странах различаются. В моем случае было так, что изначально оплата за проживание включалась в статью расходов баланса модели и, если модель за время поездки зарабатывает денег, эту сумму необходимо вернуть агентству.

Однако для агентств это дополнительный способ заработка, потому что обычно в квартире проживает много девушек и каждая платит приличные деньги.

С кем придется жить вместе - настоящая лотерея. Современная версия коммунальной квартиры. По большей части было много неопытных тинейджеров с самых разных стран мира. Здесь зарождается дружба на всю жизнь, но и появляются люди, которых сразу включаешь в список people to kil. Шутка, конечно, но идея понятна.

Однажды я жила вместе с семью девушками сразу (фото из этой квартиры), где у каждой свое понимание порядка:

у меня воровали, надевали мои вещи без разрешения. Ох, сколько было ссор из-за того, что нельзя курить в помещении, сколько звонков в дверь посреди ночи из-за того, что кто-то потерял ключи на вечеринке.