Стоит ли делать в салоне красоты коллаген для волос

Особенно популярна услуга среди дам с длинными прямыми волосами, как ни странно. Ведь они больше подвергают волосы разным опасностям: окрашиванию, использованию фенов, утюжков. Отсюда возможны различные повреждения: ломкие волосы, сухие, секущиеся кончики. Нередко образуется пушок, поэтому коллаген станет идеальным средством для возврата былой красоты шевелюры. Но коллагенирование не лечит волосы, а только создает эстетический эффект, пишет Medikforum.ru.
Стоит ли применять коллаген для волос?
Этот вопрос нужно задать самому себе и понять, необходима ли вам процедура. Если волосы постоянно пушатся, ломаются, видны секущиеся кончики, а шевелюра в целом выглядит нездорово, то стоит задуматься над необходимостью процедуры. Но не нужно забывать о том, что подобные проблемы нужно решать и изнутри - грамотное питание, витамины и микроэлементы позволят помочь вашему организму вернуть красоту и силу.