Стоит ли делать в салоне красоты коллаген для волос

Одной из главных процедур в салоне красоты является коллагеновое выпрямление. На эту тему есть множество статей, где разбирают и плюсы, и минусы данной услуги. Можно сказать, что она относительно безопасна, не портит волосы, а создает на поверхности невидимую пленку и защищает от вредных влияний. Укладка и уход будут заметно проще после выполнения такой процедуры у мастера.