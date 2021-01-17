Пн, 18.01.2021
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Стоит ли делать в салоне красоты коллаген для волос

Девушка подрезает волосы сама себе. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Одной из главных процедур в салоне красоты является коллагеновое выпрямление. На эту тему есть множество статей, где разбирают и плюсы, и минусы данной услуги. Можно сказать, что она относительно безопасна, не портит волосы, а создает на поверхности невидимую пленку и защищает от вредных влияний. Укладка и уход будут заметно проще после выполнения такой процедуры у мастера.

Особенно популярна услуга среди дам с длинными прямыми волосами, как ни странно. Ведь они больше подвергают волосы разным опасностям: окрашиванию, использованию фенов, утюжков. Отсюда возможны различные повреждения: ломкие волосы, сухие, секущиеся кончики. Нередко образуется пушок, поэтому коллаген станет идеальным средством для возврата былой красоты шевелюры. Но коллагенирование не лечит волосы, а только создает эстетический эффект, пишет Medikforum.ru.

Стоит ли применять коллаген для волос?

Этот вопрос нужно задать самому себе и понять, необходима ли вам процедура. Если волосы постоянно пушатся, ломаются, видны секущиеся кончики, а шевелюра в целом выглядит нездорово, то стоит задуматься над необходимостью процедуры. Но не нужно забывать о том, что подобные проблемы нужно решать и изнутри - грамотное питание, витамины и микроэлементы позволят помочь вашему организму вернуть красоту и силу.

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