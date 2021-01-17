Врач-эндокринолог назвала семь признаков зависимости от еды

Павлова отметила, что нарушения питания могут возникать не только из-за неправильных пищевых привычек или сбоя эндокринной системы, но и из-за проблем психологического характера. Она перечислила семь тревожных симптомов и отметила, что если у человека есть хотя бы три, ему стоит обратиться к психотерапевту, пишет Lenta.ru.

По мнению врача, человек с расстройством пищевого поведения постоянно думает о еде. Он также хочет есть, невзирая на состояние и время суток, а его любимое развлечение — походы в кафе или рестораны.

Павлова считает тревожным звоночком и зависимость настроения от еды. Если после приема пищи человек резко веселеет, а даже при небольшом чувстве голода становится раздражительным, у него может быть зависимость от еды. Явным симптомом психологических проблем врач также считает чувство вины после каждого приема пищи.

Эндокринолог подчеркнула, что своевременное обращение к психотерапевту может помочь избавиться от навязчивых мыслей о еде и победить расстройство пищевого поведения.