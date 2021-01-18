Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 января

В период с 18 по 24 января звезды и планеты будут благосклонны, однако их энергетика переменчива, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют запастись терпением и не потакать сиюминутным капризам. Провести неделю успешно помогут правильные установки, которые не дадут свернуть с пути при виде временных препятствий.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам на этой неделе предстоит больше размышлять, нежели действовать. Астрологи рекомендуют положиться на интуицию, чтобы не упустить значимых деталей и не попасть под влияние манипуляторов. Активность женщины-Овны смогут проявить в конце недели. Именно выходные будут идеальными для активных действий и покорения новых вершин как в делах, так и в личной жизни.

Женщина-Телец

Тельцам астрологи рекомендуют в начале недели заняться собой. Новый имидж поможет повысить самооценку, которая будет залогом хорошего настроения и новых побед. Дамам стоит обратить внимание и на упражнения по наполнению женской энергией, чтобы наслаждаться своей привлекательностью и с легкостью привлекать внимание нужных людей для деловых и личных отношений.

Женщина-Близнецы

Дамам-Близнецам астрологи рекомендуют начать неделю с решения деловых вопросов. Первые три дня энергетика звезд и планет будет благоприятной для привлечения финансового благополучия, а с четверга Близнецы смогут заняться вопросами, связанными с личной жизнью. Дамам важно сохранять спокойствие и оптимизм, чтобы исключить промахи и ошибки в общении с окружением.

Женщина-Рак

Неделя для дам-Раков начнется позитивно, однако для того, чтобы успех не покинул их, придется внимательно следить за происходящими событиями. Ракам астрологи рекомендуют настроиться на успех и не допускать мыслей о промахах. Привлечь позитивные перемены удастся и в том случае, если каждый день начинать с любимых занятий и утвердительных аффирмаций. Они помогут сохранить бодрость духа и не зацикливаться на досадных неприятностях.

Женщина-Лев

Львицы на этой неделе смогут обрести уверенность в себе и начать путь к успеху, если перестанут думать о том, что ждут от них окружающие. В деловой среде важно быть первопроходцами, чтобы получить заслуженное повышение или долгожданную должность. В личной жизни успех ждет тех, кто не боится признаться в своих чувствах и бороться за любовь.

Женщина-Дева

Девам астрологи рекомендуют начать неделю не с активных действий, а с медитаций. Расслабляющие упражнения помогут умерить эгоизм и эмоции, которые будут мешать как в ведении дел, так и в налаживании отношений. Эта неделя пройдет успешно в том случае, если Девы смогут обрести контроль над чувствами и не станут провоцировать ссоры неуместными высказываниями.

Женщина-Весы