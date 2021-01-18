Как избавиться от морщин без дорогих кремов и инъекций? Советы остеопата

Чтобы расслабить лоб и разгладить морщины, нужно указательным, средним и безымянным пальцами двигаться от середины лба к височным областям. После этого — по диагонали вверх от висков в сторону макушки. Затем вновь поставьте пальцы на исходную позицию и слегка надавите на кожу, сместившись лишь на несколько миллиметров. Продолжайте повторять данное упражнение, «разогревая» ткани до тех пор, пока не почувствуете, что ваш лоб расслаблен.

Круговую мышцу рта можно разгладить, условно рисуя пальцами улыбку. Поставьте указательный и средний пальцы под нижней губой, постарайтесь почувствовать, как согреваются и расслабляются ткани под ними, а губа словно «наливается». После этого начинайте рисовать себе улыбку: нужно аккуратно вести пальцы к уголкам рта, слегка подтягивая их вверх. Аналогичные действия проделываем с верхней губой, движение должно быть строго горизонтальным. Упражнение необходимо выполнять несколько раз, чередуя верхнюю губу с нижней. Завершаем нижней губой.

Уменьшить отеки и подтянуть кожу вокруг глаз можно следующим образом: поставьте указательный и средний пальцы по обе стороны от спинки носа. Аккуратно делайте скользящие движения со спинки носа в стороны, затем двигайтесь по верхнему краю скулы до ее боковой поверхности. Завершаем упражнение движением наверх к вискам.