Пн, 18.01.2021
3 мин для прочтения

Как избавиться от морщин без дорогих кремов и инъекций? Советы остеопата

Массаж лица. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Избавиться от морщин можно без дорогих кремов и инъекций красоты. Замедлить процессы старения и буквально повернуть время вспять помогут несколько несложных упражнений, рекомендует «Домашний Очаг».

О том, как самостоятельно можно устранить признаки старения и вернуть молодость коже, рассказывает российский остеопат Владимир Животов.

Артериальная кровь — лучший помощник

Каждый день с телеэкранов рассказывают о чудодейственных кремах, которые эффективно борются с морщинами, делая кожу ровной и гладкой. Однако далеко не все женщины после применения косметических средств остаются довольны результатом. И неудивительно, ведь наилучшего эффекта можно достичь, не тратя баснословных сумм, а ежедневно уделяя своему лицу всего несколько минут. Запомните: самый лучший помощник в борьбе с первыми признаками увядания кожи — это артериальная кровь. Если кожа лица будет получать достаточный приток крови и питательных веществ, она будет быстрее восстанавливаться и медленнее стареть, перестанет выглядеть бледной и безжизненной.

Также важно, чтобы происходил хороший отток венозной крови и лимфы, которые уносят продукты обмена, поскольку при нарушении оттока на лице могут появиться отеки и синяки под глазами, оно станет одутловатым, а щеки обвиснут под тяжестью жидкости, скопившейся в тканях. Доводить кожу лица до такого состояния, конечно же, нельзя, ведь в этом случае никакие разрекламированные косметические средства помочь уже не смогут. Тонус лица нужно повышать при помощи массажной техники, только так вы сможете воздействовать на сосуды, чтобы восстановить правильное кровообращение.
 
Расслабляем шею
 

К коже лица кровь проходит через шею, поэтому для того, чтобы подготовить ваше лицо к массажу, сначала необходимо расслабить мышцы шеи. Если они будут напряжены, сосуды останутся в зажатом состоянии. Если же мышцы будут эластичны и расслаблены, кровь будет двигаться свободно, и тогда эффект от массажа будет гораздо выше.

Стойте прямо, с усилием потяните левую руку вниз. Голову при этом нужно тянуть в противоположном направлении. Если вы всё делаете правильно, то почувствуете, как натягиваются мышцы шеи с левой стороны между плечом и головой. Теперь, сохраняя натяжение, медленно меняйте положение головы, наклоняя её сначала немного вперёд, затем назад. Повторите те же манипуляции с противоположной стороной тела. Это упражнение позволит растянуть все волокна мышц боковой поверхности шеи.
 
Встаньте прямо, потяните одновременно две руки вниз, голову запрокиньте назад. Оставаясь в этом положении, потянитесь подбородком вперед и вверх.
 
Следующее упражнение проводится лежа на спине, в нем работают только руки. Лягте на спину, сложите руки в замок на затылке, расслабьте шею. При помощи тяги рук наклоните голову к груди и затем очень медленно поверните её из стороны в сторону. Вы должны почувствовать, как растягиваются ваши мышцы. После этого медленно верните голову в исходное положение.
 
Как массировать лицо?

Теперь можно приступить к массажу лица. Упражнения лучше всего выполнять лёжа: в таком положении мышцы шеи и лица будут максимально расслаблены. Массаж выполняйте сразу обеими руками, заканчивая все движения в восходящем направлении, словно поднимая кожу лица вверх. Завершение движений нисходящим направлением является ошибкой, потому что так вы словно тянете кожу к земле.

Для того, чтобы подтянуть овал лица, нужно двигаться указательным, средним и безымянным пальцами от середины подбородка по краю нижней челюсти к скуловой дуге. Упражнение необходимо выполнять несколько раз, оказывая достаточно ощутимое давление на ткани.

Чтобы расслабить лоб и разгладить морщины, нужно указательным, средним и безымянным пальцами двигаться от середины лба к височным областям. После этого — по диагонали вверх от висков в сторону макушки. Затем вновь поставьте пальцы на исходную позицию и слегка надавите на кожу, сместившись лишь на несколько миллиметров. Продолжайте повторять данное упражнение, «разогревая» ткани до тех пор, пока не почувствуете, что ваш лоб расслаблен.

Круговую мышцу рта можно разгладить, условно рисуя пальцами улыбку. Поставьте указательный и средний пальцы под нижней губой, постарайтесь почувствовать, как согреваются и расслабляются ткани под ними, а губа словно «наливается». После этого начинайте рисовать себе улыбку: нужно аккуратно вести пальцы к уголкам рта, слегка подтягивая их вверх. Аналогичные действия проделываем с верхней губой, движение должно быть строго горизонтальным. Упражнение необходимо выполнять несколько раз, чередуя верхнюю губу с нижней. Завершаем нижней губой.

Уменьшить отеки и подтянуть кожу вокруг глаз можно следующим образом: поставьте указательный и средний пальцы по обе стороны от спинки носа. Аккуратно делайте скользящие движения со спинки носа в стороны, затем двигайтесь по верхнему краю скулы до ее боковой поверхности. Завершаем упражнение движением наверх к вискам.

Ежедневный самомассаж обязательно принесёт свои плоды. Многие женщины, ежедневно выполнявшие упражнения в течение хотя бы месяца, не только замечают внешние улучшения, но и полностью перестают чувствовать потребность в увлажняющем креме. Это говорит о том, что кожа начала получать достаточное питание, а значит, выглядеть плохо она просто не может.
НАВЕРХ
Back