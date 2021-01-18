После 40 лет — не черная тушь! Десять советов по макияжу для зрелой кожи

Если любите делать длинные стрелки или смоки-айс, вам будут особенно полезны советы Дебби Финнеган из M.A.C.

Праймеры для теней очень важны: они не только увлажняют кожу, но и помогают теням не забиваться и выглядеть идеально весь день. Они также отлично подходят для сглаживания неровного тона и создания основы для пигментов теней для век.

Что касается самих теней, Дебби предлагает использовать матовые и атласные текстуры, поскольку они с меньшей вероятностью забиваются в морщинки и складки кожи. Главное, избегайте матовых теней, они могут старить. А вот блеска и мерцания, наоборот, бояться не стоит, поскольку, в отличие от матовых текстур, правильный блеск подходит для всех возрастов. «Добавьте немного хайлайтера или блестящих теней во внутренний уголок глаза или проведите тонкую линию по верхнему веку прямо у ресницы, чтобы создать привлекательный акцент”, – предлагает Дебби.

Для более нежного образа Дебби рекомендует использовать не черную подводку, а темно-коричневую, а черную тушь – на темно-синюю. Черный цвет у глаз старит, а вот цветные пигменты – омолаживают. Румяна – для четкого овала лица

«Румяна должны визуально делать более четким овал лица», – говорит визажист Bobbi Brown Амалия Рассел. И добавляет: »Выбирайте более теплые тона для мгновенного свежего, здорового сияния – например, персиковый. Обязательно используйте мягкую кисточку для нанесения”.

Самое главное – румяна должны быть кремовые, а не сухие. Помады с тату-эффектом для губ

Если вы любите модную матовую помаду, перед нанесением используйте нежный скраб для губ и бальзам. Также Амалия советует рекомендует сочетать матовые губы с сияющей кожей для более современного образа.

Используйте жидкие стойкие помады с тату-эффектом (считается, что они имитируют эффект татуажа губ), чтобы создать нежный образ на целый день. Цвет будет не такой яркий, как при использовании матовой помады, наоборот, – более легким и естественным.