Пн, 18.01.2021
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После 40 лет — не черная тушь! Десять советов по макияжу для зрелой кожи

Макияж для 40-летней женщины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В макияже для каждого возраста есть свои подводные камни. Визажисты поделились секретами – как нам нужно менять свой макияж с течением времени, чтобы он был к лицу, пишет «Домашний Очаг».

После 40 лет кожа начинает меняться – и важно учесть это при создании макияжа. Мы поговорили с визажистом Bobbi Brown Амали Рассел и визажистом M.A.C  Дебби Финнеган, и спешим поделиться их советами. Эти маленькие хитрости помету вам создать естественное сияние и модный красивый образ, который точно не будет вас старить. 

Секрет: вам нужна более жидкая тональная основа 

Очень часто женщины, становясь старше, выбирают более плотное тональное средство, чтобы скрывать морщины. Но это ошибка: оно скатывается в складках кожи и придает возраста.

К тому же из-за неправильной тональной основы, у вас не только могут появится прыщи, но и жирный блеск, а также пигментация. 

Амали Рассел из Bobbi Brown рекомендует жидкие, легкие тональные средства, которые дают коже дышать. А можно не покупать новый тональный крем, а добавить немного масла для лица в свое привычное средство. Это предаст кожи сияния. А, если вам нужен ровный тон всего на несколько часов, – в качестве основы под макияж можно использовать обычный увлажняющий крем. 
 
Если пудра – только кисточкой!

Если у вас не склонна к жирности кожа и тональная основа держится хорошо, то вам не обязательно использовать пудру. Однако, если вы используете ее регулярно, – “наносите ее пушистой кисточкой, так как это сохранит эффект воздушности и сияния», – говорит Амалия.

Вместо черной туши – коричневая или темно-синяя

Если любите делать длинные стрелки или смоки-айс, вам будут особенно полезны советы Дебби Финнеган из M.A.C.

Праймеры для теней очень важны: они не только увлажняют кожу, но и помогают теням не забиваться и выглядеть идеально весь день. Они также отлично подходят для сглаживания неровного тона и создания основы для пигментов теней для век.
 
Что касается самих теней, Дебби предлагает использовать матовые и атласные текстуры, поскольку они с меньшей вероятностью забиваются в морщинки и складки кожи. Главное, избегайте матовых теней, они могут старить. А вот блеска и мерцания, наоборот, бояться не стоит, поскольку, в отличие от матовых текстур, правильный блеск подходит для всех возрастов. «Добавьте немного хайлайтера или блестящих теней во внутренний уголок глаза или проведите тонкую линию по верхнему веку прямо у ресницы, чтобы создать привлекательный акцент”, – предлагает Дебби.
Для более нежного образа Дебби рекомендует использовать не черную подводку, а темно-коричневую, а черную тушь – на темно-синюю. Черный цвет у глаз старит, а вот цветные пигменты – омолаживают.
 
Румяна – для четкого овала лица

«Румяна должны визуально делать более четким овал лица», – говорит визажист Bobbi Brown Амалия Рассел. И добавляет: »Выбирайте более теплые тона для мгновенного свежего, здорового сияния – например, персиковый. Обязательно используйте мягкую кисточку для нанесения”. 

Самое главное – румяна должны быть кремовые, а не сухие.
 
Помады с тату-эффектом для губ

Если вы любите модную матовую помаду, перед нанесением используйте нежный скраб для губ и бальзам. Также Амалия советует рекомендует сочетать матовые губы с сияющей  кожей для более современного образа. 

Используйте жидкие стойкие помады с тату-эффектом (считается, что они имитируют эффект татуажа губ), чтобы создать нежный образ на целый день. Цвет будет не такой яркий, как при использовании матовой помады, наоборот, – более легким и естественным. 
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