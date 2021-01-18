Детская агрессия: почему малыши дерутся и как на это реагировать
«Лиза» рассказывает, почему маленькие дети, еще не имеющие достаточного опыта общения со сверстниками, ведут себя агрессивно.
«Лиза» рассказывает, почему маленькие дети, еще не имеющие достаточного опыта общения со сверстниками, ведут себя агрессивно.
Часто можно видеть в детском коллективе отдельных товарищей, кто затевает драки, отнимает игрушки и требует от других подчинения. Почему даже маленькие дети, еще не имеющие достаточного опыта общения со сверстниками, так себя ведут?
Основные причины детской агрессии
Как правило, агрессоры — это дети, которые недополучают любви и внимания в семье. Причины могут быть самые разные:
у родителей сильные конфликты между собой, которые отвлекают внимание от ребенка;
в семье есть старшие дети, которые третируют маленького, а он вымещает свою обиду и злость на сверстниках за пределами семьи.
В любом случае изначально мы ищем причины агрессивного поведения в семейной ситуации. Страх потери родительской любви проявляется как злость и агрессия по отношению к другим детям. Почему к другим, вне семьи?
«Лечить» подобные поведенческие отклонения через наказания и объяснения, что «так нельзя себя вести», не очень эффективно. Ведь страх и злость должны найти выход. И если они не могут проявляться дома, то они будут проявляться за его пределами. В крайних ситуациях мы сталкиваемся с детской преступностью и асоциальным поведением.
Что делать с агрессивным поведением ребенка
Выход один — разбираться в семейной системе. Важно понимать, что поведение ребенка — результат отношения родителей к своему чаду. Речь идет не о хорошем или плохом воспитании, а об эмоциональной связи между взрослым и ребенком. Внимание родителя, его включенность в детские переживания, принятие всего спектра чувств малыша (от любви до агрессии) творят чудеса.
Через изменение отношения родителя к ребенку можно регулировать не только поведение «маленького монстра», но и развитие его личности и интеллектуального потенциала.