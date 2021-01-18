Детская агрессия: почему малыши дерутся и как на это реагировать

Часто можно видеть в детском коллективе отдельных товарищей, кто затевает драки, отнимает игрушки и требует от других подчинения. Почему даже маленькие дети, еще не имеющие достаточного опыта общения со сверстниками, так себя ведут?

Основные причины детской агрессии

Как правило, агрессоры — это дети, которые недополучают любви и внимания в семье. Причины могут быть самые разные:

родители много работают и заняты своими производственными вопросами, а не ребенком;

у родителей сильные конфликты между собой, которые отвлекают внимание от ребенка;

в семье есть старшие дети, которые третируют маленького, а он вымещает свою обиду и злость на сверстниках за пределами семьи.

В любом случае изначально мы ищем причины агрессивного поведения в семейной ситуации. Страх потери родительской любви проявляется как злость и агрессия по отношению к другим детям. Почему к другим, вне семьи?

Потому что в семье с большой вероятностью проявление ребенком чувств ограничено. И за демонстрацию своей злости в адрес взрослых дети получают «по ушам». И получается, что дома они покладисты и послушны, чтобы хоть как-то завоевать родительское поощрение, а «на улице» дают волю эмоциям.

«Лечить» подобные поведенческие отклонения через наказания и объяснения, что «так нельзя себя вести», не очень эффективно. Ведь страх и злость должны найти выход. И если они не могут проявляться дома, то они будут проявляться за его пределами. В крайних ситуациях мы сталкиваемся с детской преступностью и асоциальным поведением.

Что делать с агрессивным поведением ребенка

Выход один — разбираться в семейной системе. Важно понимать, что поведение ребенка — результат отношения родителей к своему чаду. Речь идет не о хорошем или плохом воспитании, а об эмоциональной связи между взрослым и ребенком. Внимание родителя, его включенность в детские переживания, принятие всего спектра чувств малыша (от любви до агрессии) творят чудеса.