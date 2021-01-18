Что делать с мешками под глазами: от патчей до блефаропластики

Почему они вообще появляются

Чтобы эффективно справляться с мешками под глазами, важно понимать, почему они вообще у тебя есть. Легкая припухлость или отечность, которую мы называем мешками, часто встречается с возрастом. Это происходит потому, что естественные процессы старения делают ткани вокруг глаз, включая мышцы, поддерживающие веки, более слабыми. Из-за этого жировая ткань может переместиться ниже, усиливая отечность век.

В числе других причин:

задержка жидкости (особенно после пробуждения или соленой еды);

недостаток сна (особенно хронический недосып);

аллергическая реакция;

курение;

генетическая предрасположенность.

Помогают ли патчи и компрессы

Короткий ответ: да. Длинный ответ: даже простые домашние средства помогут тебе справиться с мешками под глазами, если речь идет о задержке жидкости. Стоит, например, попробовать умывание кубиками льда (только заверни их в мягкую ткань, чтобы не навредить коже), использование тканевой маски или гидрогелевых патчей прямо из холодильника или, корейский рецепт красоты, погружение лица в ледяную воду на несколько секунд.

Если проблема не столько утренняя, сколько ситуативная, подумай об использовании продуктов с кофеином. Это могут быть как те же патчи и маски, включая альгинатные, или кремы для глаз с кофеином (идеально — в ролике, который, кстати, ты тоже можешь хранить в холоде для дополнительного тонизирования), так и более интенсивная история вроде микроигольной технологии, которая доставит кофеин еще глубже в кожу.

Что еще можно сделать с мешками под глазами

Чем сложнее проблема, тем более серьезным будет ее решение. Так что если у тебя возрастные мешки под глазами или есть генетическая к ним предрасположенность, одними патчами, даже с кофеином, точно не обойтись.

Вариант первый и долговременный — блефаропластика. Это полноценная пластическая операция, в ходе которой врач удаляет избыток кожи и жира из проблемной зоны, чтобы уменьшить мешки или полностью их удалить. Как и у любой другой операции, здесь есть свои особенности и ограничения. Так что если ты думаешь о блефаропластике, важно подходить к вопросу с чувством, толком и расстановкой.

Вариант второй и все еще долговременный — филлеры. Инъекционная косметология сегодня может почти все, так что с ее помощью получится избавиться и от мешков под глазами тоже. Чтобы выровнять рельеф кожи и скорректировать объемы, специалисты вводят филлер в носослезную борозду, за счет чего область под глазами сразу выглядит лучше и, что важно, моложе. Как и другие инъекции, процедуру нужно регулярно повторять, чтобы эффект заполнения сохранялся.