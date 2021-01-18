Вы неправильно готовите рис – семь главных ошибок
Его нужно не просто промыть, но и просушить. А лучшая приправа для него – соевый соус, уверяет «Сегодня».
Его нужно не просто промыть, но и просушить. А лучшая приправа для него – соевый соус, уверяет «Сегодня».
Рассыпчатый, безупречно приправленный, ароматный рис с овощами. Или с мясом. Или с яйцом. Может показаться, что приготовить это очень просто. Главное – специальная сковорода и качественные продукты. Но это не совсем так. Во-первых, нужно выбирать правильный сорт риса, желательно не бурого. Во-вторых, нужно правильно его перемешивать, когда готовите. В общем, вы убедитесь, что жареный рис требует сноровки. Ниже собраны главные ошибки, которые допускаются во время его приготовления. Ну и, мы, конечно, будем их исправлять.
Ошибка №1. Неправильный рис
Чтобы ваш жареный рис был неповторимым, выбирайте длиннозернистый или сорта Жасмин. Эти виды риса хорошо сохраняют свою текстуру во время термичной обработки.
Ошибка №2. Подготовка риса к приготовлению
Ошибка №3. Неправильная посуда
Если в вашем доме жареный рис с овощами или мясом – еда привычная, то нужно обязательно приобрести сковороду. Жароустойчивую с высокими бортами. Или специальную – вок – конусовидной формы.
Ошибка №4. Не то масло при жарке
Ошибка №5. Замешкались с ингредиентами
Рис готовиться быстро – это факт. Как только вы его обжарили в масле и добавили воды, чтобы протушить – он практически готов. Ну а если вы готовите его с овощами или мясом, то их нужно подготовить заранее. Следует запомнить, что убирать рис с огня на полпути – грубейшая ошибка. Он станет или слишком сухим, или не будет рассыпчатым. То есть дополнительные ингредиенты блюда должны быть на поготове.
Ошибка №6. Не умеем правильно помешивать
Ошибка №7. Приправляем не тем, чем нужно
Конечно, здесь дело вкуса. Кто-то любит поострей, кто-то пикантней. Но главный соус для риса – это соевый. С ним тоже могут быть трудности: на 200 граммов риса рекомендуют добавлять не больше 2 чайных ложек соуса. Иначе – рис может стать коричневым и очень соленым.