Ученые назвали упражнение для снижения артериального давления

При этом, как подчеркнули авторы работы, людям с гипертонией рекомендуется продолжать заниматься ходьбой, а также кататься на велосипеде и лыжах — эти активности способствуют сжиганию жира, снижают уровень холестерина и сахара в крови. Растяжку они назвали более удобной в домашних условиях: она не требует много времени, ее не надо подстраивать под погоду, а также ей можно заниматься во время просмотра кино.