Вера Брежнева поделилась лайфхаком, как сделать фото без морщин
Экс-солистке группы «ВИА Гра» в начале февраля исполнится 39 лет, пишет Пятый канал.
Экс-солистке группы «ВИА Гра» в начале февраля исполнится 39 лет, пишет Пятый канал.
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками секретом, как всегда оставаться молодой и прекрасной на фотографиях. Она выложила соответствующий снимок на своей странице в Instagram.
В подписи к посту экс-солистка «ВИА Гры» поделилась нехитрой мудростью.
– написала артистка.
Подписчики Брежневой оценили совет и переключились на комплименты любимице.
«И открыть ложбинку, на которую невозможно не смотреть»; «Теперь у меня морщины на лице, потому что твои посты дарят радость, и я улыбаюсь»; «Как можно быть такой шикарной, Вера?»; «Вы даже с морщинами красивая», – написали они в комментариях.
Вера Брежнева 3 февраля будет отмечать свое 39-летие. Она прекрасно выглядит для своего возраста – ее фигуре завидуют и многие молодые девушки. Кроме того, у певицы есть две дочери от разных браков – 19-летняя Соня и 11-летняя Сара.