Вера Брежнева поделилась лайфхаком, как сделать фото без морщин

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками секретом, как всегда оставаться молодой и прекрасной на фотографиях. Она выложила соответствующий снимок на своей странице в Instagram.

В подписи к посту экс-солистка «ВИА Гры» поделилась нехитрой мудростью.

Лайфхак – как сделать фото, чтобы не было видно морщин? Сделать его лежа,

– написала артистка.

Подписчики Брежневой оценили совет и переключились на комплименты любимице.

«И открыть ложбинку, на которую невозможно не смотреть»; «Теперь у меня морщины на лице, потому что твои посты дарят радость, и я улыбаюсь»; «Как можно быть такой шикарной, Вера?»; «Вы даже с морщинами красивая», – написали они в комментариях.