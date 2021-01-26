ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО ⟩ Как хотят одеть нового премьер-министра Каю Каллас именитые эстонские дизайнеры

Мы решили заглянуть в шоурумы и ателье эстонских дизайнеров и посмотреть, что же они могут предложить госпоже премьеру? Отметим, что все дизайнеры восхищаются спортивной фигурой Каллас и убеждены, что ей подойдет одежда любого кроя. На великом и могучем русском языке они нам объяснили, что ей больше всего подойдет.

Оксана Тандит, бренд Oksana Tandit

Кая Каллас уже несколько раз блистала в платьях бренда Okasana Tandit на президентских приемах, заказывала она у Оксаны и повседневные вещи для своего гардероба. Как отмечает дизайнер, у Каллас такая идеальная фигура, что подобрать ей одежду легко: на этой женщине хорошо сидит всё. Поскольку Кая Каллас, как уже знает Оксана Тандит, любит лаконичный стиль, то белое платье из крепа, достаточно консервативное, но и женственное, небольшой драпировкой идеально сядет на политика.

Eesti moedisainerid pakuvad kleite Kaja Kallasele Эстонские дизайнеры предлагают платья для Каи Каллас ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Диана Арно, бренд Diana Arno

По словам бренд-менеджера Diana Arno Кристины Вирт, вся одежда из коллекций дизайнера Дианы Арно хорошо подчеркивает силу женщины. Несколько лет назад стилист Каи Каллас заказывала платье бренда Diana Arno благородного синего цвета, в котором политик и была сфотографирована на избирательных плакатах. Кристина считает хорошим тоном, когда государственные чиновники высокого уровня носят одежду в цветах национального флага. Поэтому для Каи Каллас был выбран роскошный черный брючный костюм с поясом, темно-синяя шелковая блузка с черными цветами, а также стильное платье песочного цвета.

Бренд-менеджер Diana Arno Кристина Вирт ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Диана Денисова, бренд Diana Denissova Fashion Studio

Диана предлагает премьер-министру платье на выход, которое чудесно продемонстрирует историческое величие нашего Таллинна на любом зарубежном мероприятии.

Дизайнер Диана Денисова ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Натали Ыннис, бренд Natali Õnnis Design

Дизайнер уверена, что с такой великолепной фигурой Кая Каллас может носить любые платья, брючные костюмы и пальто. По мнению Натали, элегантность - это для политика-женщины важная составляющая образа, поэтому черный брючный костюм - это одежда из разряда вечных ценностей, который безукоризненно сядет на фигуру Каллас, и костюм из твида в неувядающем стиле Шанель также идеально подойдет нашему политику.

Дизайнер Натали Ыннис ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Инна Зернова, бренд INRA

Дизайнер советует премьеру сделать ставку на кашемировое пальто - этот предмет гардероба давно уже стал необходимой вещью для женщины. Принт «елочка», по мнению Инны, никогда не выйдет из моды, считается очень элегантным и, что немаловажно, напоминает эстонские этнические узоры. Пояс для пальто Инна предлагает не надевать на работу, так как женственность не должна превалировать над профессионализмом. И что Инна обязательно рекомендует носить премьеру - это каблуки, которые сделают ее визуально выше. Консерватизм и либерализм - это те постулаты, на которые опирается партия Реформ, поэтому Инна рекомендует Кае и костюм, который как нельзя лучше отражает основополагающие принципы партии.

Дизайнер Инна Зернова ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Елена Хейнсаар, бренд Le Saar

Елена подчеркивает, что у Каи Каллас великолепная фигура, скрывать достоинства которой не имеет смысла. Дизайнер ставит во главу угла многофункциональность вещей. Ее выбор - универсальное платье, которое одинаково эффектно и выигрышно будет смотреться в деловой и неофициальной обстановке. Классический V-образный вырез удачно сочетается с любыми аксессуарами и зрительно удлиняет фигуру, а вечером платье превращается в стильный наряд с вырезом на спине, что бывает необходимо для неформальной обстановки. Согласитесь, и политику столь высокого ранга нужно выглядеть женственно!

Дизайнер Елена Хейнсаар ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Кирилл Сафонов, бренд Kirill Safonov

Дизайнер уверен, что стиль любого политика, и Кая Каллас не исключение, - это лаконичный крой и строгость. То есть ничего лишнего, привлекающего внимание, никаких ярких цветов и игривых рисунков. Кирилл видит Каю в платье-пальто сдержанного фасона из натуральной шерсти, которое и строгое, и является базовой вещью в гардеробе, то есть легко комбинируется с разными аксессуарами.

Дизайнер Кирилл Сафонов ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp