Пять зимних нарядов, в которых женщина 60+ выглядит лучше молодой модницы
Стереотипы про 60-летних – прошлый век. Сегодня они одеваются лучше молодых, уверяет Femmie.ru!
Стереотипы про 60-летних – прошлый век. Сегодня они одеваются лучше молодых, уверяет Femmie.ru!
Если вы еще не продумали модные образы на эту зиму, значит, эта подборка для вас. Мы вдохновились нарядами фэшн-блогеров 60+ и готовы поделиться пятью стильными, необычными и яркими сочетаниями, которым не страшна даже минусовая температура.
Сочетание вещей одного оттенка
Соответствовать последним модным тенденциям в зрелом возрасте не так уж сложно. Главное — чувствовать себя комфортно в новом образе и выбирать только те цвета, которые вам действительно идут.
Помните, что все светлое освежает. Поэтому если примерить модный в этом сезоне монохромный образ песочного, кремового или белого оттенка, то выглядеть в нем вы будете сногсшибательно. А вот наряжаться в тотальный черный не спешите, даже если этот цвет ваш самый любимый. Чаще всего мрачные оттенки не молодят, а, наоборот, добавляют возраста женщине.
Плиссированная юбка и свитер с высоким воротником
Юбка в складку — один из трендов сезона 2021. Однако представить взрослую, утонченную женщину 60+ в юбочке, как у школьницы, мягко говоря, непросто. И не стоит этого делать! Помимо коротких юбок в складку среди трендов есть прекрасная альтернатива, которая подойдет для зрелых дам. А именно — плиссированная модель миди.
Такую струящуюся юбку можно смело носить даже в прохладное время года. Достаточно надеть теплые колготки, высокие сапоги и, конечно же, не забыть про свитер с высоким воротником.
Брючный костюм и белая футболка
Это сочетание точно придется по душе любительницам классического стиля. Элегантный брючный костюм яркого цвета, в котором вы точно не останетесь незамеченной, и базовая белая футболка — по-настоящему удачная и модная инвестиция в гардероб. К тому же, этот наряд будет уместен как в холодное, так и в теплое время года.
Чтобы образ смотрелся актуально, отдавайте предпочтение свободному крою. Это касается не только жакета оверсайз, но и брюк прямого или расклешенного фасона. Будьте уверены, в таком наряде вы составите достойную конкуренцию любой юной моднице.
Многослойный образ с худи и шубой тедди
Отбросьте мысли о том, что многослойный образ — это что-то для подростков. Мы подобрали сочетание, которое будет прекрасно смотреться на женщинах 60+. Чтобы его повторить, присмотритесь к стильной шубке тедди (из искусственного меха), а также дополните образ жакетом свободного силуэта и базовой однотонной худи. Важно, чтобы вещи сочетались по цветам. Тогда вашему зимнему наряду не будет равных.
Строгий верх и акцентный низ
Чтобы выглядеть стильно, не нужно полностью обновлять свой гардероб. Мы уверены, у вас наверняка найдется классическая базовая рубашка без узоров, а, может, и строгий однотонный жакет. Если ответ — да, то смело берите на вооружение еще один образ и сочетайте строгий верх с необычным и в какой-то степени провокационным низом. Это могут быть брюки с принтом или яркая юбка. Никто же не говорил, что возраст — синоним мрачной однотонной одежды.