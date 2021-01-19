Вт, 19.01.2021
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Ошибки в уходе за кожей зимой, из-за которых вы стареете

Зимой вашему лицу нужен особый уход, Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Очень часто зимой мы удивляемся новым морщинкам, пигментации, серому цвету лица. Дело не в том, что количество световых часов в сутках уменьшилось, а солнце светит (редко), но не греет. Проблемы коже подбрасываем мы сами, особенно в морозные дни, подбирая неправильный уход и совершая еще массу ошибок, из-за которых к вам быстрее подкрадываются возрастные изменения, пишет 7days.ru.

Вы не соблюдаете температурный режим

Прийти с мороза домой и сразу погрузиться в горячую ванну – кайф, и главное, там можно полежать от получаса до часа, запереться от домочадцев с любимой книгой и музыкой. Но такой сеанс релакса дорого обходится вашей коже. «Если с мороза сразу погрузится в горячую ванну, то происходит резкая теплоотдача и большая отдача влаги, и кожа пересыхает. Чтобы прием ванны был безопасен, температура воды должна быть не выше 40 градусов, а время нахождение в ванной должно составлять до 15 минут. В таком случае нет риска пересушить кожу», - говорит Дарья Якушевич, заведующая отделением эстетики лица и тела российской X-clinic.

Замерзли сильно на улице? Тогда перед приемом ванны, как придете домой, завернитесь в теплый плед, выпейте чаю. Иными словами, сначала согрейтесь, потом отправляйтесь в заплыв.

Кстати, после приема ванной лучше не растирать кожу полотенцем, а завернуться в него, чтобы не вызвать раздражение и сухости, а после нанесите лосьон или увлажняющий крем для тела. «Лосьоны должны быть на основе натуральных масел: жожоба, аргановое, масло карите. Кстати, в процессе мытья лучше использовать увлажняющие гели для душа с эмолентом (с минеральными и натуральными маслами). Он образует на поверхности нашей кожи дополнительный дышащий защитный слой», - отмечает Дарья.

За температурным режимом нужно следить не только в ванной. Важно знать, какой водой вы умываетесь. Если она горячая или очень теплая, то последствия для кожи также неминуемы. «В таких случаях страдают поверхностные капилляры кожи, они могут лопаться, что приводит к куперозу. То же касается протирания кожи льдом, это отнюдь не полезно и вредит коже, прежде всего мелким сосудам. Оптимальной (щадящей) температурой для умывания является температура 35-38 градусов», - говорит Слют Кристина, косметолог российской клиники Vnukovo Spa&Beauty.

Вы не делаете пилинги

Делать домашние пилинги для лица зимой безопаснее всего. И не нужно этим пренебрегать, глубокое очищение необходимо коже даже в зимний период.

«Когда на нашу кожу воздействуют неблагоприятные факторы внешней среды, в данном случае это низкие температуры и ветер, в ней происходят повреждения клеток, в результате ускоряется их деление. Если вы не делаете пилинг, возникает гиперкератоз, огрубение кожи, как следствие - появляются шелушение и раздражения. Поэтому важно вовремя очищать кожу от омертвевших клеток», - отмечает Дарья.

Не применяйте агрессивные скрабы, используйте пилинги-скатки с фруктовыми кислотами или мягкие маски-баблс с тем же составом.

Вы выбираете неправильные кремы

Зимой многие отказываются от увлажнения в пользу питания. К тому же в народе моден миф о том, что увлажняющий крем может на морозе превратится в льдинки и поранить кожу. Все это чушь. Зимой нашей дерме жизненно необходимо как увлажнение, так и питание. А в лед кремы последнего поколения не превращаются (этим грешил чистый вазелин, который в далекие времена являлся основой всех косметических средств). «Мы привыкли наносить увлажняющий крем утром, а питательный вечером, чтобы кожа хорошо восстанавливалась во сне. Но зимой лучше поменять их местами. Утром перед выходом на улицу наносите питательный, а вечером - увлажняющий. Зимой кожа требует еще большего увлажнения, чем в другое время года», - говорит Дарья.

На ночь вы можете применять кремы с дополнительными опциями по борьбе со своей проблемой. Например, фруктовые кислоты или ретинол лучше использовать именно в ночные часы, потому что они повышают восприимчивость кожи к солнцу. Витамин С для борьбы с пигментацией и улучшения цвета лица тоже рекомендуется наносить на ночь.

Вы не ухаживаете за стопами

Следите за кожей стоп только летом, когда носите открытую обувь? Это еще одна ошибка в зимний период. Именно потому, что вы пропускаете сеансы домашнего педикюра, потом в жаркие дни так сложно бороться с огрубевшей кожей.

«Зимой кожа находится в еще более стесненном положении. Мы «одеваем ее» в плотные колготки, шерстяные носки, тесную обувь с меховым начесом. Это ведет к огрубению кожи, гиперкератозу (явление, когда кожа уплотняется и появляются различные трещины)», - предупреждает Дарья.

Чтобы этого не произошло, обязательно, раз или два в неделю, делайте пилинг с кислотами или скраб на стопы, а потом обработайте их специальной пилкой. Ежедневно после душа наносите питательный крем с мочевиной, он хорошо заживляет и не дает грубеть коже. Если работает в офисе, а не на удаленке, обязательно носите сменную обувь и меняйте зимнюю обувь на туфли или кеды.

«Советую на кожу стоп утром наносить антиперспиранты для ног, они защищают от воздействия перепадов температур, возникновения заболеваний и неприятного запаха», - советует Дарья.

Вы недостаточно уделяете внимания рукам

Сейчас на кожу рук агрессивно воздействуют не только перепады температур, но и то, что мы вынуждены пользоваться санитайзерами. Поэтому важно наносить крем не просто на ночь, а после каждого мытья рук. Так вы избежите появление шелушений.

Вы используйте матовые помады

Матовые помады, чтобы не писали производители, очень сушат кожу, как и матирующие средства для лица. От этих продуктов лучше отказаться зимой.

Для губ очень важно использовать гигиенические помады с маслами, пантенолом и витамином Е. Они заживляют и помогают поддерживать баланс влаги. Если вы не представляете свой макияж без матовой помада, предварительно нанесите на губы гигиеничную, а поверх уже вашу матовую. Но не надо делать такой макияж часто.

Вы не наносите крем с SPF

Зимой, хоть солнце и не греет, но светит, даже из-за облаков оно воздействует на незащищенную кожу, что может вызвать преждевременное старение. Поэтому обязательно наносите на лицо крем, можно ухаживающий, в котором есть SPF-фильтры не менее 15. Сейчас ими снабжены почти все дневные средства ухода.

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