Ошибки в уходе за кожей зимой, из-за которых вы стареете

Вы не соблюдаете температурный режим

Прийти с мороза домой и сразу погрузиться в горячую ванну – кайф, и главное, там можно полежать от получаса до часа, запереться от домочадцев с любимой книгой и музыкой. Но такой сеанс релакса дорого обходится вашей коже. «Если с мороза сразу погрузится в горячую ванну, то происходит резкая теплоотдача и большая отдача влаги, и кожа пересыхает. Чтобы прием ванны был безопасен, температура воды должна быть не выше 40 градусов, а время нахождение в ванной должно составлять до 15 минут. В таком случае нет риска пересушить кожу», - говорит Дарья Якушевич, заведующая отделением эстетики лица и тела российской X-clinic.

Замерзли сильно на улице? Тогда перед приемом ванны, как придете домой, завернитесь в теплый плед, выпейте чаю. Иными словами, сначала согрейтесь, потом отправляйтесь в заплыв.

Кстати, после приема ванной лучше не растирать кожу полотенцем, а завернуться в него, чтобы не вызвать раздражение и сухости, а после нанесите лосьон или увлажняющий крем для тела. «Лосьоны должны быть на основе натуральных масел: жожоба, аргановое, масло карите. Кстати, в процессе мытья лучше использовать увлажняющие гели для душа с эмолентом (с минеральными и натуральными маслами). Он образует на поверхности нашей кожи дополнительный дышащий защитный слой», - отмечает Дарья.

За температурным режимом нужно следить не только в ванной. Важно знать, какой водой вы умываетесь. Если она горячая или очень теплая, то последствия для кожи также неминуемы. «В таких случаях страдают поверхностные капилляры кожи, они могут лопаться, что приводит к куперозу. То же касается протирания кожи льдом, это отнюдь не полезно и вредит коже, прежде всего мелким сосудам. Оптимальной (щадящей) температурой для умывания является температура 35-38 градусов», - говорит Слют Кристина, косметолог российской клиники Vnukovo Spa&Beauty.

Вы не делаете пилинги

Делать домашние пилинги для лица зимой безопаснее всего. И не нужно этим пренебрегать, глубокое очищение необходимо коже даже в зимний период.

«Когда на нашу кожу воздействуют неблагоприятные факторы внешней среды, в данном случае это низкие температуры и ветер, в ней происходят повреждения клеток, в результате ускоряется их деление. Если вы не делаете пилинг, возникает гиперкератоз, огрубение кожи, как следствие - появляются шелушение и раздражения. Поэтому важно вовремя очищать кожу от омертвевших клеток», - отмечает Дарья.

Не применяйте агрессивные скрабы, используйте пилинги-скатки с фруктовыми кислотами или мягкие маски-баблс с тем же составом.

Вы выбираете неправильные кремы