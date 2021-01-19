Мы и не знали! 12 любопытных фактов о детях, родившихся зимой

Это в общем-то никак не связано с воздействием погоды. Просто зимние дети обычно на несколько месяцев старше, чем их летние сверстники, если, конечно, родители не отдают их в школу годом раньше. А в таком возрасте даже несколько месяцев имеют значение. Дети лучше готовы к школе психологически, лучше развиты, поэтому частенько становятся любимчиками учителей. И обычно получают лучшие оценки на контрольных.

…крупнее летних

Это просто статистика. Исследования, проведенные в Гарварде и Квинслендском университете Австралии, показали: зимние дети обычно и выше, и тяжелее, и окружность головы у них больше, чем у летних. Природа такого явления пока неясна. Но наверняка скоро ученые все выяснят.

…реже страдают от рассеянного склероза, когда взрослеют

Ученые связывают это с воздействием солнечного света и витамином D, который солнышко поставляет организму беременной женщины. Получается, что еще в утробе матери малыш получает «прививку» от рассеянного склероза. Дети же, рожденные летом, не избалованы солнечным светом на внутриутробной стадии развития. Но вот тот факт, что зимние дети на последних месяцах беременности солнца получают недостаточно, сказывается на здоровье их костей: они чаще бывают хрупкими.

…чаще рождаются преждевременно