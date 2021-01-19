Мы и не знали! 12 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
Оказывается, даже погода влияет на то, каким будет малыш, пишет wday.ru.
Оказывается, даже погода влияет на то, каким будет малыш, пишет wday.ru.
Это чистая наука! Дети, родившиеся в декабре, январе и феврале, очень отличаются от летних — это касается и психики, и некоторых аспектов, связанных со здоровьем, и особенностей развития. Не все эти факты, конечно, приятны, но и о них лучше знать, чтобы подстраховаться. Ведь дети, рожденные зимой…
Это в общем-то никак не связано с воздействием погоды. Просто зимние дети обычно на несколько месяцев старше, чем их летние сверстники, если, конечно, родители не отдают их в школу годом раньше. А в таком возрасте даже несколько месяцев имеют значение. Дети лучше готовы к школе психологически, лучше развиты, поэтому частенько становятся любимчиками учителей. И обычно получают лучшие оценки на контрольных.
Это просто статистика. Исследования, проведенные в Гарварде и Квинслендском университете Австралии, показали: зимние дети обычно и выше, и тяжелее, и окружность головы у них больше, чем у летних. Природа такого явления пока неясна. Но наверняка скоро ученые все выяснят.
Ученые связывают это с воздействием солнечного света и витамином D, который солнышко поставляет организму беременной женщины. Получается, что еще в утробе матери малыш получает «прививку» от рассеянного склероза. Дети же, рожденные летом, не избалованы солнечным светом на внутриутробной стадии развития. Но вот тот факт, что зимние дети на последних месяцах беременности солнца получают недостаточно, сказывается на здоровье их костей: они чаще бывают хрупкими.
…чаще рождаются преждевременно
Это связано с тем, что зимой выше подхватить грипп или какой-нибудь еще вирус. А после перенесенной болезни вероятность родить раньше срока существенно повышается.
Почему так, ученые тоже не знают. Это, опять же, статистика. Многие специалисты склонны и этот факт списывать на воздействие солнечного света на беременную женщину. Но как точно связан витамин D с дальнейшим поведением малыша, пока так не выяснили.
Когда мама находится на последних месяцах беременности, ей частенько не хватает солнечного света. Ведь и день короче, и когда на улице снежная каша и гололед, на прогулку особо не сходишь. Из-за этой нехватки света дети с возрастом чаще сталкиваются с проблемами с психикой.
Просто потому, что зима, вокруг полно вирусов и сезонных инфекций. А иммунная система новорожденного малыша еще вовсе не готова с ними сражаться. Поэтому зимних детишек от разных ОРВИ оберегать особенно тщательно.
Зимой и на улице, и в помещениях воздух суше, чем летом. Дома мы с этим можем легко справиться, просто поставив увлажнитель. А вот на улице ничего не поделать. Поэтому кожа малышей частенько сохнет и нуждается в дополнительном увлажнении. Но делать это нужно правильно — следить, чтобы в детском креме не было этих компонентов.
Из-за того, что зимой мы больше времени проводим в помещении и чаще включаем электрический свет, дети путаются, ночь на дворе или день. Поэтому не удивляйтесь, если ваш зимний малыш начнет резвиться ночи напролет, а днем мирно спать. Кстати, еще ученые выяснили, что зимние дети любят лечь спать пораньше. Есть гипотеза, что так происходит из-за того, что их внутренние часы настроены на ранние закаты.
Что касается астмы, то тут снова дело в погоде. Из-за того, что зимой мы больше сидим дома, младенец «знакомится» с такими неприятными соседями, как пыль и пылевые клещи. Поэтому и риск возникновения аллергии, а следом и астмы, выше. Кроме того, зимние дети немного чаще подвержены пищевой аллергии. Почему, ученые так и не выяснили до сих пор.
Это выяснили ученые Хайфского университета — оказывается, сезон, когда родился ребенок, сказывается на развитии его двигательной активности. Малыш, появившийся на свет осенью или зимой, поползет раньше, чем весенне-летний.
Эти два карьерных направления чаще выбирают январские дети. Они дотошны, скрупулезны, пунктуальны, усидчивость — их образ жизни, а потому освоить скучную на первый взгляд науку бухгалтерию для них не так уж и сложно. Да и в медицинском выучиться — задача не из простых. Только в университете на это придется потратить шесть лет. А потом еще интернатура… Кстати, январские дети очень редко становятся риелторами. Эта работа требует навыков продажника, нужно много общаться с людьми, а это не про детишек января.