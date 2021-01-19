Что полезно для нашей печени, а что еще больше ее нагрузит: советует диетолог

После праздников организм сам подсказывает нам, что пора отдохнуть от вредной еды, переключиться на более легкую и здоровую пищу. Есть нужно стараться 5 раз в день, а еду готовить на пару, варить и измельчать. Если есть такая необходимость, то можно пропить Витамины А, С, В1, В12, В9, РР, К. Конечно же, после приема у врача,