Пять советов Васильева, которые помогут выглядеть стройнее и моложе

— Всегда нужно думать о том, какую ткань мы выбираем. Блестящие поверхности отражаются на коже, из-за чего она всегда будет проигрывать. Ставку лучше делать на матовые решения.

Про крой. Не нужно делать ставку на повышенное облегание. Свободный крой дает больше простора для фантазии и модных экспериментов!