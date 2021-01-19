Ср, 20.01.2021
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Твой шанс ⟩ На ERKI Moeshow 2021 ждут эскизы от начинающих дизайнеров

Annika Kiidroni ERKI moeshow ’võitu jätkas särav tähelend maailmas. ФОТО: Arnaud Lafeuillade

Эскизы работ могут быть представлены на показ мод ERKI с 18 января по 8 марта.  Регламент, необходимый для участия в конкурсе, можно найти на сайте Эстонской академии художеств.

.Приглашаются выпускники средней школы, которые в настоящее время учатся в университете / профессиональном училище / колледже, и творческие люди, которые закончили обучение три года назад.

 Имена передовых дизайнеров будут объявлены 15 марта.

 Показ ERKI Fashion Show состоится в мае этого года в 34-й раз.  Показ мод ERKI, регулярно организуемый студентами EAA, выходит за пределы Эстонии - ежегодно в конкурсе моды принимают участие международное жюри и участники со всего мира.

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